Mujer atacada en motel de Kennedy alcanzó a enviar mensaje a su hijo mientras agonizaba: “Veía todo negro”

“Yo no podía ni reaccionar, solo pensaba en mis hijos. Quise mandarle un mensaje a mi hijo mayor. Cogí el teléfono, ya ahogada cuando estaba con los ojos abiertos. Busqué rápido, porque yo a mi hijo lo tengo con corazones, fue rápido ver porque yo veía todo negro. Le quise mandar un audio, quería decirle que cuidara a su hermano, a mi mamá, pero no pude. Solo le dije: ‘hijo, ven’ y no más, no pude seguir hablando ”, contó Peña en Más allá del silencio .

“Yo la llamé muchas veces a ella por teléfono y nunca me contestó. Yo llamaba para ver si me contestaba para decirle: ‘Jhon Jairo la encontró a usted en tal parte, por favor, Paola, sálgase de allá’. Y nunca me contestó. Ella tiene las llamadas en el teléfono, yo tengo las mías cuando la llamé (…) Yo no sabía mi hijo qué iba a hacer, yo no sabía nada. Él me dijo, ‘la voy a grabar’. Entonces era para evitarle un daño a mi hijo y de pronto a ella misma; y un hombre enamorado que va a grabarla al salir de un motel y siendo la amante, siendo la pareja de él, no sabía cómo iba a reaccionar”, agregó Salazar en el pódcast Conducta delictiva.