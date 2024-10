Padre de joven que apareció muerta en Valledupar habló del hecho. La historia es escalofriante

Todo parece indicar que, si bien al sector habrían llegado uniformados, al no observar nada extraño se terminaron retirando de la zona.

“No consigo explicación a lo sucedido. Con sevicia degollaron a mi hija y como familia lo que queremos es que se haga justicia, que nos colaboren lo más pronto posible . Ella vivía sola, no quiso estar con sus familiares en Valledupar, sino estar independiente. Los vecinos no dicen nada, en esta ciudad el tema de la inseguridad es grave”, dijo Freddy Núñez, según declaraciones recogidas por el Diario del Cesar.

Por lo tanto, el hombre pidió a las autoridades que esclarezcan este caso y que no quede impune.

“Me sorprende cuando me llaman para decirme que mi hija está muerta, no es justo acabar con los sueños de una persona que el próximo año sería una profesional. Exijo justicia, que las autoridades no permitan que el caso quede en la impunidad, hay que investigar en profundidad y ubicar al criminal”, agregó en el diario citado anteriormente.