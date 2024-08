Mujer se le paró a ladrón, lo arrolló con su motocicleta y reveló lo que pasó: “Creyó que no sé manejar”

La inseguridad en Bogotá es uno de los principales problemas que se presentan de manera diaria y que generan temor entre los ciudadanos, pese al esfuerzo que realizan a diario las autoridades. En los últimos días, a través de redes sociales, se conoció un nuevo caso de intento de hurto y que tuvo como víctima a una mujer, quien no se dejó robar.

Según contó en un video, un hombre aprovechó su descuido cuando iba manejando su moto y le rapó el celular. Tras esto, el sujeto emprendió la huida en su motocicleta y la víctima, sin dudarlo dos veces, lo comenzó a perseguir para intentar neutralizarlo y evitar que se saliera con las suya. Al parecer, el sujeto no contaba con esto.

Después de algunos segundos, la mujer finalmente alcanzó al delincuente y no pensó para atropellarlo con su moto, evitando de esta manera que se escapara del sitio. “El señor de esta moto creyó que yo soy una traída y que no sé manejar”, comenzó diciendo.

“Pues lo alcancé, lo atropellé y se para diciéndome: ‘Ay no, yo no le robé nada’, Y me pasa el celular al frente de todo el mundo. Es una rata hijuep***”, señaló.