Ojo con los dulces, cosméticos, tinturas y lentes oftálmicos: el llamado de la Secretaría de Salud de Bogotá por Halloween

1. Inspección de comestibles

Revisar todos los dulces recolectados antes de permitir que los niños los consuman y desechar aquellos que estén abiertos, dañados o no etiquetados.

2. Establecer límites

3. Seguridad y acompañamiento

Acompañar a los niños al salir a pedir dulces y asegurarse de que usen disfraces que no obstruyan la visibilidad, ni dificulten la respiración. Fomentar el uso de linternas o accesorios reflectantes para mejorar la visibilidad.

4. Actividades alternativas

5. Cosméticos

Lea las indicaciones de uso, no realice mezclas ni los use de la forma que no está recomendada en la etiqueta, al final de la jornada retírelos, evite el contacto directo con las mucosas.