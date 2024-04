Ojo: esta es la única localidad de Bogotá que no tendrá racionamiento de agua

Nivel de los embalses

Racionamiento de agua en Bogotá: Natasha Avendaño, gerente del EAAB, explica en SEMANA cuándo empezará

“Uno, dependemos de la efectividad de las medidas de ahorro y de restricción, es decir, que logremos reducir el consumo lo suficiente para que podamos mantener esos niveles de los embalses de Chuza y San Rafael en una situación de no seguirse deteriorando a la velocidad que lo están haciendo. Y dos, dependemos de que haya un cambio en la hidrología, que efectivamente empiece a llover donde necesitamos que llueva, que es en los embalses y en la cuenca de la Orinoquía y la Amazonía, que son los afluentes del embalse, en particular de Chuza. Mientras eso no suceda de una manera sostenible, que nos garantice que empezamos a ver que el embalse crece y no que sigue para abajo, no podemos pensar en relajar la medida”, agregó Avendaño en Vicky en Semana.