Lo último: Nórida Rodríguez presentó al presidente Petro su carta de renuncia a la gerencia de RTVC

“De manera atenta como gerente de RTVC Sistema de Medios Públicos de Colombia, nombrada mediante Decreto 757 del 19 de mayo de 2023 y acta de posesión del 30 de mayo de 2023, me permito presentar ante su despacho renuncia al empleo de Gerente de RTVC código 0015 grado 25″, dice el documento.

Este medio conoció que se trata de una orden directa del mandatario colombiano , que beneficia a quien ha sido cercano en su carrera política, a pesar de los cuestionamientos por acoso laboral y sexual en contra de Morris, quien no es bien visto por las feministas en el petrismo.

La decisión de sacar a Rodríguez del cargo la tomó el presidente Gustavo Petro el pasado 2 de abril. La funcionaria no completó un año en el Gobierno, dado que se posesionó el 30 de mayo de 2023. El cargo estuvo en interinidad durante varios meses.

Las razones de la Procuraduría para investigar a directivos de RTVC

En un documento de diez páginas firmado por la procuradora delegada disciplinaria de instrucción para la contratación estatal, Marcela Sáenz Trujillo, se conocen detalles del informe que adelantó el ente de control para abrir investigación contra los directivos de RTVC - Sistema de Medios Públicos, por presuntas irregularidades en la contratación de la entidad , omisión en procesos licitatorios y hasta vinculación de personas que no estarían yendo a trabajar.

Aunque el subgerente no habría seguido recomendaciones de funcionarios de RTVC sobre esa licitación, al parecer exigió que se firmara el convenio con la Agencia Nacional Digital para ejecutar el proyecto, a pesar de que esa entidad no tiene experiencia en tales temas y dentro de su figura social no existiría relación con estaciones de radio.