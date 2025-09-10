Bogotá
Región Metropolitana Bogotá- Cundinamarca firmó convenio que le dará agua a más de 40.000 habitantes de Soacha que no tienen acceso al servicio
El proyecto contempla llevar el servicio desde el Tanque El Vínculo hasta los barrios aledaños, además de la formulación del Plan Maestro de Acueducto del municipio.
Con el propósito de cerrar las brechas en el acceso a servicios públicos esenciales, la Alcaldía de Soacha, el Acueducto de Bogotá y la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca (RMBC) firmaron un convenio estratégico que permitirá llevar agua potable y alcantarillado a más de 40.000 habitantes del municipio, quienes actualmente carecen de estos servicios.
El acuerdo, firmado el 10 de septiembre de 2025, contempla la planeación, estructuración y ejecución de proyectos en materia de acueducto y saneamiento básico, en línea con el plan de acción de la RMBC. Según las entidades, “se unirán esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para garantizar que la cobertura llegue de manera progresiva a los barrios más afectados por la falta de infraestructura”.
El proyecto prevé el desarrollo de estudios, diseños y la construcción de una red de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial, que se conectará desde el Tanque El Vínculo hasta las comunidades vecinas. Además, se adelantará la formulación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Soacha, en cumplimiento de la sentencia del río Bogotá, que exige acciones conjuntas para su recuperación y saneamiento.
“Desde una visión metropolitana, este convenio representa un avance significativo hacia el acceso equitativo a servicios públicos, la reducción de pérdidas de agua y la gestión integral de vertimientos”, señalaron las entidades firmantes.
De la misma manera, aseguraron que para la RMBC, el agua no es solo un recurso vital, sino un asunto de ordenamiento territorial que conecta ecosistemas, municipios y actividades productivas. Por ello, la estrategia apunta a una administración regional del recurso hídrico con criterios de sostenibilidad y corresponsabilidad.
La iniciativa refuerza, además, el compromiso conjunto de las entidades territoriales por priorizar la planeación técnica como eje central de la inversión pública, garantizando condiciones de vida dignas y sostenibles para la población.
En palabras de la Región Metropolitana, este convenio se convierte en un paso clave para superar problemáticas históricas relacionadas con la carencia de servicios básicos en Soacha, al tiempo que responde a un desafío regional: reconocer que el ciclo del agua no entiende de fronteras y que lo que ocurre en un municipio impacta de manera directa en los demás.