Región Metropolitana Bogotá- Cundinamarca firmó convenio que le dará agua a más de 40.000 habitantes de Soacha que no tienen acceso al servicio

Con el propósito de cerrar las brechas en el acceso a servicios públicos esenciales, la Alcaldía de Soacha, el Acueducto de Bogotá y la Región Metropolitana Bogotá–Cundinamarca (RMBC) firmaron un convenio estratégico que permitirá llevar agua potable y alcantarillado a más de 40.000 habitantes del municipio, quienes actualmente carecen de estos servicios.

Nuevo convenio de agua para la Región Metropolitana. | Foto: Región Metropolitana

El acuerdo, firmado el 10 de septiembre de 2025, contempla la planeación, estructuración y ejecución de proyectos en materia de acueducto y saneamiento básico, en línea con el plan de acción de la RMBC. Según las entidades, “se unirán esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para garantizar que la cobertura llegue de manera progresiva a los barrios más afectados por la falta de infraestructura”.

El proyecto prevé el desarrollo de estudios, diseños y la construcción de una red de acueducto y alcantarillado sanitario y pluvial, que se conectará desde el Tanque El Vínculo hasta las comunidades vecinas. Además, se adelantará la formulación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de Soacha, en cumplimiento de la sentencia del río Bogotá, que exige acciones conjuntas para su recuperación y saneamiento.

“Desde una visión metropolitana, este convenio representa un avance significativo hacia el acceso equitativo a servicios públicos, la reducción de pérdidas de agua y la gestión integral de vertimientos”, señalaron las entidades firmantes.

Maiporé es una ciudadela ubicada en Soacha concebida bajo el concepto de ‘ciudad de 15 minutos’. | Foto: Colsubsidio

De la misma manera, aseguraron que para la RMBC, el agua no es solo un recurso vital, sino un asunto de ordenamiento territorial que conecta ecosistemas, municipios y actividades productivas. Por ello, la estrategia apunta a una administración regional del recurso hídrico con criterios de sostenibilidad y corresponsabilidad.

La iniciativa refuerza, además, el compromiso conjunto de las entidades territoriales por priorizar la planeación técnica como eje central de la inversión pública, garantizando condiciones de vida dignas y sostenibles para la población.

