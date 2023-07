Tras chocar con un poste, en la localidad de Kennedy, muere conductor de bicitaxi

[07:25 a.m.] #AEstaHora Se presenta siniestro vial con fatalidad en la localidad de Kennedy, bicitaxista colisiona contra objeto fijo (poste) en la calle 42F sur con Carrera 90A. Se asigna unidad de @TransitoBta . Grupo de criminalística en desplazamiento. pic.twitter.com/ghAWUG5yrT

Por esta razón, una hipótesis que ha tomado fuerza es que quizá el conductor también habría estado alcoholizado. Por el momento, las autoridades no han entregado mayores detalles con respecto al hecho.

Bicitaxista se fue a los puños con un conductor

Aunque este tipo de vehículos es usado por una gran cantidad de personas, la mayoría, por no decir todos, no están asegurados ante ningún tipo de accidente, por lo que los usuarios, en caso de un percance, no tienen quién les responda.