Así frustraron el homicidio de un joven de 18 años en Floridablanca, Santander

Los planes de registro y control de la Policía Metropolitana de Bucaramanga salvaron a un joven, de 18 años, de morir a manos de un sicario, quien lo perseguía la noche del pasado jueves. El hecho, además, causó un accidente y el agresor fue capturado por los uniformados.

La víctima se movilizaba por el sector del intercambiador de Fátima, ubicado sobre la Transversal Oriental en Floridablanca, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta aparecieron. El parrillero desenfundó un arma de fuego y comenzó atacar al joven.

La víctima es un joven de 18 años, quien fue herido con arma de fuego. - Foto: Policía Mebuc.

Aunque el afectado logró esquivar varios disparos, una de las balas lo impactó en el hombro derecho; las patrullas del cuadrante de inmediato fueron alertadas de la situación.

“Tras recibir el reporte, procedimos a activar el plan candado sobre la Transversal Oriental, donde la Policía logra ubicar una motocicleta en la cual se desplazaban dos ciudadanos, quienes, al intentar huir, colisionaron contra un poste de energía”, explicó el capitán Andrés Pérez, comandante de la estación de Policía la Cumbre.

Pese al fuerte impacto, uno de los delincuentes logró ponerse en pie y salir corriendo, al parecer, con el arma empleada en el ataque; mientras que el cómplice quedó tendido en plena vía, debido al golpe que recibió.

Los uniformados, en seguida, auxiliaron tanto al agresor como a la víctima y los trasladaron hasta el Hospital de Floridablanca, donde los médicos confirmaron que no revestían heridas de gravedad. Horas después, el victimario fue dado de alta y el joven, de 18 años, se encuentra en recuperación.

El joven fue impactado en el hombro derecho. - Foto: Policía Mebuc.

En medio de la investigación, la Policía estableció que “la motocicleta, en la cual se movilizaban los agresores, figura como hurtada desde desde octubre de 2022. Así mismo, la placa que portaba no correspondía a la motocicleta”, agregó el capitán Pérez.

Así las cosas, el agresor, un hombre de 24 años, quedó a disposición de la Fiscalía como presunto responsable de los delitos de lesiones personales, receptación y falsedad marcaría. En las próximas horas será presentado ante un juez de control de garantías, quien será el encargado de definirle la situación legal.

En cuanto a las causas de este violento hecho, las autoridades indicaron que estaría asociado a un posible ajuste de cuentas por problemas derivados del consumo de sustancias estupefacientes, sin embargo en el proceso de investigación serán definidos los móviles exactos.

Por otro parte, el dueño de la motocicleta aseguró que los delincuentes la robaron cuando él se encontraba en el municipio de Girón, mediante la modalidad de halado y, tras el hurto, lo contactaron para extorsionarlo, sin embargo al no acceder a las pretensiones perdió comunicación con los ladrones.

El señalado agresor fue capturado tras estrellarse contra un poste de energía. - Foto: Policía Mebuc.

“El hurto fue en horas de la tarde, ese día llegué a Girón, me bajé de la moto; caminé un par de metros y cuando volteé a mirar la moto no estaba. Ellos (los ladrones) me llamaron a pedirme rescate por la moto, me pedían cuatro millones de pesos, pero como no me daban garantías que realmente me entregarían la moto, decidió denunciar en la Fiscalía”, contó el dueño del vehículo.

En el área metropolitana de Bucaramanga, durante el 2022 fueron recuperados más 50 vehículos, es decir, 20 más que el 2021; esto representa un incremento del 69% de efectividad operativa. Así mismo, más de 370 motocicletas fueron recuperadas, 156 más que el año anterior, lo que equivale a un aumento del 73%.