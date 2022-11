Así operará la nueva ruta aérea directa entre Bucaramanga y Saravena, Arauca

Con el propósito de ampliar la oferta de servicios para los pasajeros aeronáuticos, la aerolínea EasyFly puso en funcionamiento un nuevo vuelo que conectará de forma directa a Bucaramanga (Santander) con Saravena (Arauca).

En ese sentido, desde el 28 de noviembre entró a operar esta ruta que contará con tres frecuencias semanales, las cuales despegarán desde el aeropuerto Aeropuerto Internacional Palonegro, ubicado en el municipio de Lebrija, hacia el Aeropuerto Nacional Los Colonizadores en el municipio de Saravena y viceversa.

“Santandereanos, ya está en funcionamiento la nueva ruta aérea entre Bucaramanga y Saravena (Arauca) operada por Easyfly. Seguimos conectando a #SantanderParaElMundo con destinos de potencial”, dijo Mauricio Aguilar Hurtado, gobernador de Santander.

El viaje se realizará en aviones ATR 42 y saldrá de Santander los días lunes, miércoles y viernes. La ruta fue aprobada por la Aeronáutica Civil, luego de revisar el potencial de viajeros y los beneficios que representan para las dos regiones.

“Llegamos a este destino a bordo de la flota de aviones ATR 42 con capacidad para 48 pasajeros, para llegar en un tiempo aproximado de vuelo de 40 minutos al aeropuerto de Saravena”, explicaron voceros de EasyFly

Y agregaron que: “para Easyfly, líder en conectividad regional, esta ruta acerca en menor tiempo a los santandereanos con uno de los destinos históricos de los Llanos Orientales”.

Aunque la nueva ruta ha tenido gran acogida en los dos departamentos, los viajeros hacen un llamado para que se mantengan los precios asequibles, dado que esta conexión genera desarrollo, inversión e intercambio cultural y turístico.

“Es muy bueno, me alegró mucho porque así no hay que viajar tantas horas en bus, pero sí pedimos que no pongan precios imposibles de comprar, porque así la gente no se anima a viajar en avión”, dijo una santandereana.

Planes de turismo en Bucaramanga

Son 10 rutas de turismo para conocer las ‘joyas’ ocultas y la historia de la capital santandereana; estos planes, más allá del turismo, representan la reactivación económica de familias, toda vez que son los mismos ciudadanos quienes guían los recorridos.

“Reactivar el turismo por medio de las comunidades es un trabajo con dos ganancias importantes para Bucaramanga. Primero: permite el flujo de recursos y de gasto turístico directo sobre las comunidades, segundo: ayuda a que las comunidades se apropien de sus espacios y ayuden a generar narrativas interesantes que incrementen el valor de sus territorios para un visitante”, sostuvo Daniel Corzo, subdirector de Turismo.

Ruta Naturalista Urbano BGA

Caminata ecológica por el Sendero de los Caminantes para identificar las aves de paso y naturales de este pulmón verde de Bucaramanga.

Ruta Senderismo del Gualilo

La ruta está diseñada con un recorrido de 4,6 kilómetros con un nivel de esfuerzo 3/5, lo que significa que es un nivel medio y tiene una duración de dos horas. El punto de encuentro es el CAI de Morrorico y se realiza una caminata hacia la vía de la Malaña. Se hacen cuatro paradas y termina en la terraza del Gualilo 360°.

Ruta del calzado San Francisco

Una ruta urbana de dos horas por el Distrito del Calzado de San Francisco en los que se hace toda la experiencia de fábrica la zapatería artesanal y ancestral de Bucaramanga, se adentra en la historia de esta industria y se culmina con un refrigerio.