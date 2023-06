Esta es la millonaria multa que deberá pagar el dueño de los perros que mataron a un niño en Bucaramanga

Al cumplirse un mes del fallecimiento de un niño, de 5 años, en Bucaramanga (Santander) tras ser atacado por cuatro perros de raza Pitbull, la Unidad de Bienestar Animal (UBA) dio a conocer la millonaria multa que le fue impuesta al dueño de los caninos, quien no hizo nada para evitar el mortal ataque.

De acuerdo con Alexandra Moncada, coordinadora de UBA, sumado a este lamentable suceso, el hombre fue duramente sancionado porque en la finca donde reside fueron encontrados otros ocho perros que tenían evidentes signos de maltrato.

La Policía y el CTI de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo. - Foto: Lo que pasa en Bucaramanga.

“En el predio donde residían los cuatro perros que cometieron el siniestro y que ya no vivían ahí, había más animales. Eran ocho perros los que estaban cuando llegamos a hacer la inspección del lugar debido al suceso y a todas las quejas de los ciudadanos, animales que encontramos en nefastas condiciones”, precisó Moncada.

Estos caninos, tras la revisión de los veterinarios de UBA, fueron diagnosticados con deshidratación, desnutrición, con parásitos, diferentes patologías y mordeduras; además, no tenían agua, no tenían alimento y, mucho menos, contaban con cuidados médicos.

En ese sentido, y con el ánimo de salvaguardar la vida de los perros, las autoridades ambientales de Bucaramanga realizaron la aprehensión material preventiva y los trasladó a la Unidad de Bienestar Animal, donde se encuentran bajo estrictos cuidados y recibiendo atención médica veterinaria.

En cuanto al dueño de los perros, la funcionaria aseguró que recibió multa de $46.400.000 millones. “Es la primera vez que se impone una sanción económica de ese monto. El propietario de los perros participó de una audiencia con su abogado y allí le fue impuesta la multa, por el maltrato animal que sufrieron los ocho caninos que fueron hallados en la finca”, agregó la coordinadora de UBA.

En el lugar quedaron las chancletas del niño. - Foto: A.P.I.

Así mismo, Alexandra Moncada reveló que “el proceso judicial por la muerte del niño continúa su curso en la Fiscalía General de la Nación”. E indicó que “estuvimos en la zona buscando a los animales, pero no los encontramos, seguimos investigando para poderlos hallar a los perros, aunque la comunidad dice que al otro día de los hechos una camioneta llegó al sector y se los llevó, pero es una información aún por confirmar”.

El dinero de la multa, según explicó la funcionara, serán destinados para el Fondo de Bienestar Animal que se instituyó hace un mes, esto con el fin de continuar con la protección y defensa de los animales en la capital santandereana.

El brutal ataque de los perros

La lamentable situación se presentó sobre el medio día del pasado miércoles, 17 de mayo, en zona boscosa del barrio Café Madrid, al norte de la capital de Santander; allí se encontraba el menor en compañía de una tía, quien aunque intentó defenderlo de los animales, no logró salvarlo.

Según relataron los familiares del niño a las autoridades, él se encontraba jugando en el sector conocido como El Cable, ocurrió el trágico suceso. A esa misma hora, otro residente del sector paseaba sus mascotas, cuatro perros, dos de estos de raza Pitbull, lo cuales presuntamente estaban sin bozal.

Personal del CTI de la Fiscalía realizó el levantamiento del cuerpo. - Foto: A.P.I.

Los caninos se abalanzaron sobre el menor de edad y en un ataque descomunal le quitaron la vida, según se conoció fue tal la sevicia que el rostro del niño y otras partes del cuerpo quedaron totalmente destrozadas. En el lugar quedaron rastros de sangre y los zapaticos que el niño tenía puestos.

“Nosotros ya habíamos alertado que esos perros eran muy agresivos, al dueño varias veces le dijimos que no los sacara así. Pido a las autoridades que se haga justicia, que esto no quede impune; ese señor debe pagar por la muerte del niño, no es justo que pasen estas cosas”, expresó en su momento la abuela del niño.