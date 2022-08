Accidentes de tránsito en Cali han aumentado aproximadame en un 30 %

La realidad de la movilidad de la capital del Valle es preocupante. Según el observatorio ciudadano, dedicado al monitoreo de indicadores de la calidad de vida en la ciudad de Cali y sus municipios de influencia, ‘Cali Cómo Vamos’, en cuatro meses se registraron más de 103.000 infracciones de tránsito.

Entre el primero de enero y el 8 de mayo de este año, el número de accidentes de tránsito habrían aumentado en 35,7 % con respecto al mismo período del año pasado. Una cifra alarmante, pues en ese lapso se registraron 4.212 accidentes, mientras que en 2021 fueron 3.105 siniestros viales.

De acuerdo con el Observatorio de Movilidad Sostenible y Seguridad Vial de Cali, el mes con el mayor número de casos fue marzo, con una cifra del 15,9 %, es decir, 422 casos del total de siniestros.

Igualmente, el número de fallecidos por estos accidentes también aumentó. En lo que va de este 2022 se han reportado 89 decesos frente a 69 del año pasado. Y el mes de julio de este año reportó el mayor número de muertes con 19 personas.

“Comparando el dato de 2022 con el año anterior, los fallecidos que se movilizaban en automóvil aumentaron 33,3 %; los que eran motociclistas, 51,6 %, y los que eran ciclistas, 25,0 %”, señala el documento de ‘Cali Cómo Vamos’.

Asimismo, las infracciones impuestas entre el primero de enero y el 7 de mayo de este año fueron en total 103.247. Las más frecuentes por transitar en sitios restringidos o en horas prohibidas, no acatar las señales o requerimientos de agentes de tránsito y no tener al día la revisión técnico-mecánica.

El informe de Cali Cómo Vamos también indica que los motociclistas han sido los más afectados; entre el primero de enero y el 27 de marzo de este año hubo en promedio de 34 accidentes de tránsito cada día. Lo que equivale a 2.915 accidentes en ese tiempo, 649 más que el año pasado.

En estos siniestros resultaron 1.186 personas lesionadas, 218 casos más en comparación al 2021, mismo lapso en el que se registraron 968 afectados.

Paso a paso: así se pueden denunciar irregularidades en venta del Soat en Cali

Una línea telefónica fue habilitada en Cali para que motociclistas puedan llamar o enviar un mensaje vía WhatsApp al número 310 347 58 62, denunciando si encuentran algún tipo de irregularidad en la adquisición del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat).

Si presentas alguna irregularidad o queja para adquirir este importante documento, hemos abierto esta nueva línea a la cual te puedes comunicar.#TeQueremosCali💙❤️💚@AlcaldiaDeCali @JorgeIvanOspina pic.twitter.com/P9HdkOxFfl — Secretaría de Movilidad de Cali (@MovilidadCali) August 10, 2022

La Secretaría de Movilidad hizo el anuncio justo después de dar a conocer los puntos habilitados para adquirir el seguro. Cabe recordar que desde inicios del pasado mes de julio, adquirir el Soat en Cali se había convertido en todo un calvario para los motociclistas. Decenas de personas denunciaron problemas para obtener el seguro obligatorio de manera virtual y señalaron que las filas para comprarlo en las oficinas físicas eran larguísimas.

“Intenté por internet y no se pudo, fui a la oficina y me dijeron que tocaba estar todo el día, prácticamente desde la madrugada porque las filas eran extensas”, aseguró una motociclista.

A las eternas esperas para adquirir el Soat se sumaron las estafas de las cuales varios motociclistas denunciaron haber sido víctimas. Transcendió que ante los inconvenientes para comprar el seguro, algunos ciudadanos cayeron en estafas que se realizaron vía WhatsApp en chats en los que supuestamente adquirían el documento.

“Mi Soat me salía más barato en esas plataformas por una oferta que había en internet, pero fui a la oficina para ver si era válido mi Soat y me dijeron que esto no era válido y se había tratado de un fraude cibernético”, señaló un motociclista.

El subsecretario de Movilidad de Cali, Edwing Candelo, dijo que las trabas de las aseguradoras para vender el Soat podrían haber estado relacionadas con los supuestos fraudes que sufrieron recientemente y a “inconvenientes en el mal uso del documento en términos de reclamaciones y atenciones en accidentes”.

Por lo anterior, la Secretaría de Movilidad evaluó alternativas para responder a los reclamos de los motociclistas y la viabilidad jurídica para suspender la expedición de multas a quienes no portaran el documento al día.

“Elevaremos las consultas pertinentes al Gobierno nacional para buscar una alternativa. La suspensión es posible, y por ejemplo se hizo durante los momentos más duros de la pandemia con documentos que exige la ley que no habían podido ser renovados por el cierre de los establecimientos que expiden este tipo de documentos. Sin embargo, se hizo amparado en los decretos y medidas del Gobierno nacional”, aseguró el titular de dicha dependencia, William Vallejo.

Sin embargo, dicha suspensión nunca se hizo efectiva, pero la Alcaldía de Cali confirmó que se habilitaron diez puntos físicos y la oficina de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la carrera 3 n.° 56-30, para adquirir el Soat. A través de redes sociales los dieron a conocer: