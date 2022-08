Motociclistas ya podrían adquirir el Soat en Cali; estos son los puntos habilitados

Desde inicios del pasado mes de julio, adquirir el Soat en Cali se había convertido en todo un calvario para los motociclistas. Decenas de personas denunciaron problemas para obtener el seguro obligatorio de manera virtual y señalaron que las filas para comprarlo en las oficinas físicas eran larguísimas.

“Intenté por internet y no se pudo, fui a la oficina y me dijeron que tocaba estar todo el día, prácticamente desde la madrugada porque las filas eran extensas”, aseguró una motociclista.

A las eternas esperas para adquirir el Soat se sumaron las estafas de las cuales varios motociclistas denunciaron haber sido víctimas. Transcendió que ante los inconvenientes para comprar el seguro, algunos ciudadanos cayeron en estafas que se realizaron vía WhatsApp en chats en los que supuestamente adquirían el documento.

“Mi Soat me salía más barato en esas plataformas por una oferta que había en internet, pero fui a la oficina para ver si era válido mi Soat y me dijeron que esto no era válido y se había tratado de un fraude cibernético”, señaló un motociclista.

El subsecretario de Movilidad de Cali, Edwing Candelo, dijo que las trabas de las aseguradoras para vender el Soat podrían haber estado relacionadas a los supuestos fraudes que sufrieron recientemente y a “inconvenientes en el mal uso del documento en términos de reclamaciones y atenciones en accidentes”.

Por lo anterior, la Secretaría de Movilidad evaluó alternativas para responder a los reclamos de los motociclistas y la viabilidad jurídica para suspender la expedición de multas a quienes no portaran el documento al día.

“Elevaremos las consultas pertinentes al Gobierno nacional para buscar una alternativa. La suspensión es posible, y por ejemplo se hizo durante los momentos más duros de la pandemia con documentos que exige la ley que no habían podido ser renovados por el cierre de los establecimientos que expiden este tipo de documentos. Sin embargo, se hizo amparado en los decretos y medidas del Gobierno nacional”, aseguró el titular de dicha dependencia, William Vallejo.

Sin embargo, dicha suspensión nunca se hizo efectiva; pero en las últimas horas, la Alcaldía de Cali confirmó que se habilitaron 10 puntos físicos y la oficina de la Secretaría de Movilidad, ubicada en la carrera 3 #56 - 30, para adquirir el Soat. A través de redes sociales los dieron a conocer:

Previsora: calle 10 # 4-47 Edificio Corficolombia Piso 8 . Atención de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Axa Colpatria: calle 22 norte #6AN-24. Atención de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Mapfre Seguros: carrera 80 #6-71. Atención de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Sura: avenida 2 norte #3N-20. Atención de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Seguros Mundial: calle 22 norte #6AN-24. Oficina 1003 Edificio Santa Mónica Central. Atención de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Seguros del Estado: calle 7N #1N-15. Atención de 8:00 a.m. a 5:15 p.m.

Solidaria: calle 21 norte #4N-30, en el barrio Versalles. Atención de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Solidaria: calle 9 #62A-35, en el barrio El Limonar. Atención de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Carrera 39 #6-100, local 1 en el Edificio Torres de la Vega. Atención de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Equidad: calle 25 norte #6-42, en el barrio Santa Mónica Residencial. Atención de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

De otro lado, Alejandro Ocampo, representante a la Cámara del Pacto Histórico, en una plenaria sesión del Congreso pidió sanciones para aseguradoras que se negaron a vender el Soat a los motociclistas en Cali.

“Quiero dejar constancia de lo que está sucediendo en Cali. Al día de hoy las aseguradoras no le quieren vender el Soat a las personas que usan moto. Hoy los motociclistas no pueden conseguir una póliza contra accidentes que es obligatoria para que no los multen”, señaló el pasado 29 de julio.

En esa línea, el congresista vallecaucano instó a la Superfinanciera, organismo que adscrito al Ministerio de Hacienda, a que le ponga la lupa a las aseguradoras. Esta entidad, afirma, “debe llamar urgentemente al orden, multar y apretar a las empresas que no quieren vender el Soat”.