Piden sanciones para aseguradoras que se niegan a vender Soat a motociclistas en Cali

Las trabas de las aseguradoras para vender el Soat a los motociclistas en Cali tiene en jaque la movilidad de la ciudad.

Esta problemática ha escalado tanto que no solo se está evaluando la suspensión de multas para quienes tengan el documento vencido, sino que también se están pidiendo sanciones para las empresas que los venden.

Así lo expuso Alejandro Ocampo, representante a la Cámara del Pacto Histórico, en una plenaria sesión del Congreso.

“Quiero dejar constancia de lo que está sucediendo en Cali. Al día de hoy las aseguradoras no le quieren vender el Soat a las personas que usan moto. Hoy los motociclistas no pueden conseguir una póliza contra accidentes que es obligatoria para que no los multen”, señaló.

En esa línea, el congresista vallecaucano instó a la Superfinanciera, organismo que adscrito al Ministerio de Hacienda, a que le ponga la lupa a las aseguradoras. Esta entidad, afirma, “debe llamar urgentemente al orden, multar y apretar a las empresas que no quieren vender el Soat”.

Para Ocampo es un atropello lo que está pasando, pues muchos motociclistas podrían ser multados por no portar el documento al día aunque tengan la voluntad de adquirirlo.

“En este momento no se puede obligar a la gente a comprar algo que no existe, estamos ante la imposibilidad de cumplir la norma”, argumentó.

Ser sorprendido con el Soat vencido acarrea el pago de una multa de un salario mínimo, es decir, un millón de pesos. El precio de este seguro para motocicletas oscila entre los $ 414.800 y los $ 627.000 (el valor depende del cilindraje del vehículo).

Evalúan suspender multas

La Secretaría de Movilidad de Cali está evaluando alternativas para responder a los reclamos de los motociclistas y la viabilidad jurídica para suspender la expedición de multas a quienes no porten el documento al día.

“Elevaremos las consultas pertinentes al Gobierno nacional para buscar una alternativa. La suspensión es posible y, por ejemplo, se hizo durante los momentos más duros de la pandemia con documentos que exige la ley que no habían podido ser renovados por el cierre de los establecimientos que expiden este tipo de documentos. Sin embargo, se hizo amparado en los decretos y medidas del Gobierno nacional”, aseguró el titular de dicha dependencia, William Vallejo.

El funcionario enfatizó, sin embargo, que actualmente la mayoría de motociclistas que tienen el Soat vencido no ha actualizado el documento por las dificultades denunciadas, sino por simple negligencia.

“La evasión del Soat no es algo nuevo, no es que la gente no lo tenga porque lo han dejado de vender en la aseguradora; obviamente, esta situación hace que se incremente el número de personas que no lo tienen, por eso vamos a evaluarlo, pero todo debe estar amparado en el marco normativo que nos rige”, argumentó.