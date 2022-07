Evalúan suspender multas por Soat vencido en Cali, ¿por qué?

Las dificultades denunciadas por los motociclistas en Cali para comprar el Soat, póliza que es de carácter obligatorio para transitar, han puesto a pensar a las autoridades de movilidad de la ciudad en alternativas a la problemática.

No son pocos los conductores que aseguran que, como no han podido renovar el documento, están en riesgo de ser multados y, peor aún, quedar sin cobertura en caso de un accidente.

Hace unos días, el subsecretario de Movilidad de Cali, Edwing Candelo, dijo que las trabas de las aseguradoras para vender el Soat podrían estar relacionadas con supuestos fraudes que han sufrido recientemente y con “inconvenientes en el mal uso del documento en términos de reclamaciones y atenciones en accidentes”.

Vale resaltar que ser sorprendido con el Soat vencido acarrea el pago de una multa de un salario mínimo, es decir, un millón de pesos. El precio de este seguro para motocicletas oscila entre los $414.800 y los $627.000 (el valor depende del cilindraje del vehículo).

Es por eso que en la Secretaría de Movilidad se está evaluando alternativas para responder a los reclamos de los motociclistas y la viabilidad jurídica para suspender la expedición de multas a quienes no porten el documento al día.

“Elevaremos las consultas pertinentes al Gobierno nacional para buscar una alternativa. La suspensión es posible, y por ejemplo se hizo durante los momentos más duros de la pandemia con documentos que exige la ley que no habían podido ser renovados por el cierre de los establecimientos que expiden este tipo de documentos. Sin embargo, se hizo amparado en los decretos y medidas del Gobierno nacional”, aseguró el titular de dicha dependencia, William Vallejo.

El funcionario enfatizó, sin embargo, que actualmente la mayoría de motociclistas que tienen el Soat vencido no ha actualizado el documento por las dificultades denunciadas, sino por simple negligencia.

“La evasión del Soat no es algo nuevo, no es que la gente no lo tenga porque lo han dejado de vender en la aseguradora; obviamente, esta situación hace que se incremente el número de personas que no lo tienen, por eso vamos a evaluarlo, pero todo debe estar amparado en el marco normativo que nos rige”, argumentó.

Fasecolda, agremiación a la que están afiliadas las aseguradoras, explica que las empresas no pueden limitar la venta de los seguros.

“Fasecolda no tiene injerencia ni conocimiento sobre temáticas de comercialización de este tipo de seguros, pero lo que sí resulta claro es que la ley obliga a las aseguradoras a expedir este tipo de pólizas en todo el territorio nacional”, dijo Luis Eduardo Clavijo, vicepresidente Jurídico de la agremiación.

En Cali circulan aproximadamente 300.000 motocicletas y en lo corrido de este año se han registrado más de 2.500 accidentes que involucran este tipo de vehículos.