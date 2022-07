Policía disparó su arma de dotación y mató a una mujer trans en Cali, ¿por qué?

Las autoridades se encuentran investigando la muerte de una mujer trans en Cali, luego de resultar herida por el disparo de un patrullero de la Policía que accionó su arma de dotación. La tensión que hay entre la fuerza pública por el denominado plan pistola, atribuido al Clan del Golfo, sería un factor determinante en este suceso.

La víctima, identificada como Sara Nicole Muñoz Palacios, de 33 años, recibió el impacto mortal en la noche del miércoles, 27 de julio, afuera del centro de reclusión transitoria ubicado en el barrio San Nicolás, zona centro de la ciudad.

La mujer, quien al parecer es trabajadora sexual, estaba en la vía pública de dicho sector, a bordo de un vehículo junto a un acompañante, situación que le pareció sospechosa a los uniformados por los ataques contra los policías en departamentos como Antioquia y Norte de Santander. En ese momento sale el patrullero y les solicita descender del automóvil para hacerles una requisa, pero estos se niegan, desencadenando su reacción.

“Encienden el vehículo y lo conducen en reversa hacia el policía, es allí donde él reacciona y realiza un impacto con su arma de fuego de dotación y ellos huyen del lugar”, dijo el general Juan Carlos León Montes, comandante de la Policía Metropolitana de Cali.

Efectivamente, los ocupantes del automóvil salieron despavoridos del lugar rumbo a un centro asistencial. Es así como llegan al hospital San Juan de Dios, donde le prestaron atención médica a la mujer, que falleció pese a los esfuerzos médicos.

El general aseguró que por estos hechos le abrieron una investigación disciplinaria al patrullero que disparó contra la mujer trans “para darle la transparencia a este caso”. “Empezamos a realizar las investigaciones, dejamos todo a disposición de la Fiscalía: informes, arma de fuego y todos los móviles y circunstancias que se presentaron”, añadió.

Afirma que el policía, tras disparar, creyó que no había impactado el vehículo porque presuntamente nadie pidió auxilio. No obstante, dice que las pesquisas no serán superficiales y que esperan esclarecer lo ocurrido.

“El policía lo único que vio directamente fue el carro viniendo hacia él en reversa, y ante esta situación que estamos viviendo en la actualidad accionó su arma (...). Nosotros les hemos dado instrucciones a nuestros hombres de estar en máxima alerta en situaciones en las que puedan atentar contra sus vidas, pero este es un hecho que hay que investigarlo, no podemos tapar ninguna situación especial”, complementó.

Las autoridades se pusieron en contacto con líderes de la comunidad LGTBIQ+ para realizar una reunión este viernes en la que expondrán las circunstancias en las que el policía disparó contra la mujer trans.

Según el Observatorio de Seguridad de Cali, en lo corrido de este año han sido asesinadas, de forma violenta, 553 personas, de las cuales 41 eran mujeres. Entre tanto, han asesinado a 35 policías en 2022 en todo el país.