Soat en Cali: ciudadanos denuncian inconvenientes para adquirir el seguro

Adquirir el Soat por estos días en Cali es todo un calvario para los motociclistas. Decenas de personas han denunciado problemas para adquirir el seguro obligatorio de manera virtual y señalan que las filas para comprarlo en las oficinas físicas son larguísimas.

“Intenté por internet y no se pudo, fui a la oficina y me dicen que tocar estarse todo el día, prácticamente desde la madrugada porque las filas son extensas”, asegura una motociclista.

A las eternas esperas para adquirir el Soat se suman las estafas de las cuales varios motociclistas denuncian haber sido víctimas. Ha trascendido que ante los inconvenientes para comprar el seguro, algunos ciudadanos han caído en estafas que se realizan vía WhatsApp en chats en los que supuestamente adquieren el documento.

“Mi Soat me salía más barato en esas plataformas por una oferta que había en internet, pero vine a la oficina para ver si era válido mi Soat y me dicen que esto no es válido y se trata de un fraude cibernético”, señaló un motociclista.

El subsecretario de Movilidad de Cali, Edwing Candelo, dijo que las trabas de las aseguradoras para vender el Soat podrían estar relacionadas a supuestos fraudes que han sufrido recientemente y a “inconvenientes en el mal uso del documento en términos de reclamaciones y atenciones en accidentes”.

Motociclistas a los que se les venció el Soat o se les va a expirar temen ser multados en las vías de la ciudad ya que tener ese seguro al día es de carácter obligatorio.

“Hay que hacer cumplir la norma. La invitación a quienes expiden este documento que lo hagan y le brinden a las personas la vigencia. Este insumo es vital para poder circular”, recomendó Candelo.

Ser sorprendido con el Soat vencido acarrea el pago de una multa de un salario mínimo, es decir, un millón de pesos. El precio de este seguro para motocicletas oscila entre los $414.800 y los $627.000 (el valor depende del cilindraje del vehículo).

Entre tanto, Fasecolda, agremiación a la que están afiliadas las aseguradoras, explica que las empresas no pueden limitar la venta de los seguros.

“Fasecolda no tiene injerencia ni conocimiento sobre temáticas de comercialización de este tipo de seguros, pero lo que sí resulta claro es que la ley obliga a las aseguradoras a expedir este tipo de pólizas en todo el territorio nacional”, dijo Luis Eduardo Clavijo, vicepresidente Jurídico de la agremiación.

En Cali circulan aproximadamente 300.000 motocicletas y en lo corrido de este año se han registrado cerca de 2.500 accidentes que involucran a este tipo de vehículos.