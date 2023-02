Buscan desesperadamente a Hanna, menor de 14 años que desapareció al salir del colegio en Cali.

Desde el pasado viernes 17 de febrero, no hay rastro de Hanna Juyin Mazabuel Fonseca, una joven de 14 años de edad que asistió al colegio en el barrio San Luis, en la ciudad de Cali, y desde entonces sus familiares la están buscando por cielo y tierra.

La búsqueda inició por redes sociales. Manuel Mazabuel, padre de la menor, aseguró que su hija no acostumbra a tener este tipo de comportamientos.

Manuel Mazabuel. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

“Soy el papá de Hanna. Estamos en una gran incertidumbre porque la niña vino a estudiar, la abuelita vino y la trajo al colegio el día viernes en el transcurso de la mañana, a la 7:00 y cuando la vino a recoger, aproximadamente a la 1:00 p. m. ya no teníamos razón de ella. Los compañeritos no nos dicen si salió con alguien, hay una incertidumbre total en la familia. Ella es muy de su casa, solo salía con la abuela, estamos en shock, ella no hace esas cosas”, aseguró Manuel.

De otro lado, la teniente Adriana Corrales Zapata, jefe de la Policía de Infancia y Adolescencia en la capital del Valle, sostuvo que se activó un mecanismo de búsqueda y se desplegaron las capacidades policiales para localizar a la menor.

“Nos llegó la información de que se desapareció una adolescente de 14 años cuando salió de su institución educativa. Inmediatamente, prendimos todas nuestras alarmas junto con la Fiscalía General de la Nación; ya hay una denuncia formal por parte de su familia, también tomamos contacto con la madre de la adolescente y empezamos una búsqueda de la adolescente para lograr encontrarla sana y salva”, dijo Corrales.

Asimismo, aseguró que una de las hipótesis de la desaparición de Hanna, es que supuestamente se presentó un problema familiar al interior del hogar, “y fue lo que pudo, al parecer, desencadenar que la menor tomara esta determinación”, aseguró la teniente.

Teniente Adriana Corrales Zapata, jefe de la Policía de Infancia y Adolescencia. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Por ahora, las autoridades activaron un mecanismo de búsqueda urgente con todas las unidades de la Policía e Infancia, al igual que con las unidades judiciales.

“En el mismo momento en que nos avisaron de la desaparición, también tomamos contacto con los docentes porque ahí fue que la vieron por última vez, de esa manera empezamos a hacer la búsqueda puerta a puerta y estamos en las averiguaciones de qué pudo haber pasado y lograr encontrar a la adolescente”, sostuvo.

Por ahora, las autoridades tienen en manos el caso, y esperan dar con el paradero de la menor lo más pronto posible. Igualmente, insistieron a la ciudadanía caleña si llegan a ver a Hanna, comunicarse a la línea única de emergencias 123 de la Policía Nacional.

Joven fue hallada muerta en Santander

Luego de dos días desaparecida, una mujer 22 años fue encontrada muerta en zona rural del municipio de Los Santos, en Santander.

La mujer fue vista por última vez el pasado viernes, 17 de febrero, cuando salió de su vivienda. Desde entonces familiares y allegados perdieron comunicación con ella, por lo cual realizaron diferentes publicaciones en redes sociales con el objetivo de encontrarla, pero la tarde del domingo recibieron la desgarradora noticia.

El cuerpo fue hallado en el sector conocido como Pila Honda, en la vereda Llanada. - Foto: A.P.I.

La joven había sido hallada, pero estaba sin vida. El cuerpo fue encontrado en el sector conocido como Pila Honda, en la vereda Llanadas. De acuerdo con las autoridades, las primeras hipótesis señalan que la mujer habría tomado la decisión de acabar con su vida, lanzándose al vacío en dicha zona presuntamente motivada por problemas depresivos.

Sin embargo, familiares de la víctima piden a las autoridades que no descarten otras líneas investigativas, toda vez que las pertenencias de la mujer fueron halladas en una quebrada ubicada a pocos metros de distancia de donde apareció el cuerpo.

Funcionarios del CTI de la Fiscalía acudieron al lugar, donde realizaron la inspección técnica y levantamiento del cadáver, el cual fue trasladado hacia la morgue de Medicina Legal en Bucaramanga. Así mismo, las autoridades indicaron que se adelantan las respectivas investigaciones para esclarecer realmente qué pasó con esta joven.