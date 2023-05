Gas en Cali: realizan operativos por altos precios de electrodomésticos y de cilindros; esto encontraron.

Gases de Occidente, empresa que suministra el servicio de gas en el Valle del Cauca, confirmó que el uso del hidrocarburo estará suspendido durante el tiempo que tarden los arreglos que la Transportadora de Gas Internacional (TGI) adelantará debido a una anomalía térmica en el sector de Cerro Bravo, en el municipio de Herveo, Tolima.

Al respecto, el subteniente Leonardo Bernal, jefe de Gestión del Riesgo del Cuerpo de Bomberos de Cali, dijo que en conjunto con la Secretaría de Gestión del Riesgo de Emergencia y Desastres y la Secretaría de Seguridad y Justicia, se están generando las recomendaciones para que las personas que migran de gas natural a otra fuente puedan hacerlo con todas las medidas de precaución necesarias.

Autoridades visitaron establecimiento de comercio para verificar inventarios. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

“Tanto en la página oficial del Cuerpo de Bomberos como en las redes sociales, se están generando todas estas recomendaciones. Adicional a ello, está dispuesta nuestra Línea 119 para atender cualquier requerimiento de emergencia”, recordó Bernal,

De otro lado, Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad y Justicia de Cali, dijo que en el consejo de seguridad que tuvieron en la tarde de este martes, elaboraron un plan de contingencia con tres líneas de trabajo.

“Primero, la protección de la vida. Es importante garantizarle la vida a las personas que lo requieren, por eso hemos articulado con la Secretaría de Bienestar Social y con otros organismos encargados del cuidado de la vida, para que nuestros hogares de paso, los lugares donde atendemos a los adultos mayores, a la primera infancia, a las personas que tenemos en los diferentes comedores comunitarios no tengan desabastecimiento de gas, y puedan hacer rápidamente la conversión, eso lo vamos a acompañar con la Secretaría de Gestión del Riesgo y Bomberos, para que esas personas que se benefician de la asistencia alimentaria no sufran daño durante estos días”, reiteró.

En segundo lugar, en materia de convivencia, han adecuado un dispositivo con la Policía y con todo el organismo de seguridad.

“Vamos a hacer presencia en el territorio para evitar alteraciones del orden público, para evitar colapso de los sitios donde se abastece de gas propano, los sitios donde hay abastecimiento para los vehículos, y donde venden artículos que van a utilizar los ciudadanos, teniendo en cuenta esta contingencia”, recalcó.

Precios de electrodomésticos en Cali están estabilizados. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

En tercera medida, van a atacar con mucha robustez lo que es la especulación, el acaparamiento y el alza injustificada de precios.

“Por las redes sociales de la Secretaría de Seguridad y Justicia y la Alcaldía, vamos a estar informando a la comunidad de los números que hemos dispuesto para que reporten como se comportan los precios de la pipa de gas, estufas eléctricas, y otros dispositivos que están teniendo alta demanda debido a la crisis de abastecimiento de gas”, indicó Dranguet.

De otro lado, Jhon Casas, gerente de Energía de Empresas Municipales de Cali (Emcali), dijo al término de la reunión estatal que la compañía tiene toda su infraestructura de calidad para abastecer de energía.

“No hay problema de abastecimiento por las redes. La demanda que tiene Emcali en todo su sistema ha sido de 658 megavatios. Queremos hacer una recomendación especial a los estratos 1, 2 y 3 que son los subsidiados y que pueden verse avocados a consumir más porque van a tener que utilizar energía eléctrica en lo que es la cocción de sus alimentos; el llamado es que miren realmente lo que necesitan, lo que se requiera en el día. Por la contingencia la tarifa puede tener un incremento de $40.000, $50.000 o $60.000″, dijo Casas.

Finalmente, Manuel Trochez, asesor del despacho de la Secretaría de Seguridad y Justicia, dijo que desde el día viernes que recibieron la alerta por parte de la transportadora de gas internacional, la Oficina de Protección al Consumidor inició un seguimiento a los precios de los productos sustitos de gas natural.

“Iniciamos seguimiento a precios de estufas eléctricas, freidoras de aire, pero también a los cilindros pipas de gas propano. Estamos haciendo este seguimiento con el fin de que los establecimientos de comercio, proveedores y productores no realicen la conducta de acaparamiento, no realicen un alza injustificada de los precios y no realicen publicidad e información engañosa”, señaló.

También aseguró que han revisado los inventarios de los establecimientos de comercio, dando hasta ahora con un balance positivo.

Personal de la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali visitó diferentes establecimientos de comercio. - Foto: Cortesía Alcaldía de Cali

“Hay inventarios en los almacenes de la ciudad y se espera recibir nuevos en los próximos días derivados de otras regiones del país, donde no se está presentando esta contingencia. Seremos severos con aquellos que en un momento de crisis se aprovechan del consumidor”, manifestó Trochez.

El funcionario indicó que se impondrán las sanciones que les permite la ley, “hasta 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a aquellos que realicen este tipo de conductas. Tenemos dispuesto nuestro canal de Whasapp, la línea 316 017 56 00 a través de ella los consumidores nos pueden poner sus denuncias y quejas donde perciban un aumento injustificado del precio”, concluyó.