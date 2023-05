Demandaron a influencer y a falso guarda que se pasaron de chistosos y protagonizaron un video de supuesto soborno en el Valle

La Gobernación del Valle confirmó este martes que inició acciones legales en contra de un influencer y un supuesto agente de tránsito que en video aseguran la exigencia de dinero a los ciudadanos en medio de operativos de control.

El secretario de Movilidad del Valle, Diego Méndez, expresó el rechazo por los señalamientos contra la labor que cumplen los agentes de tránsito en el departamento.

Méndez aseguró que, en primer lugar, se verificó que esta persona no pertenece al grupo de Agentes de Tránsito del departamento, y en segundo lugar “ya se realizó la demanda ante la Fiscalía en contra del influencer Crissdady y el supuesto agente por los delitos de suplantación y uso indebido de prendas oficiales”.

El funcionario explicó que en el video se utiliza la falsa figura de un guarda de tránsito que accede a aceptar un soborno por parte del influencer. Precisó, además, que todo fue actuado, pero lo hicieron pasar como un hecho real.

Guardas de tránsito hacen controles en las vías de Cali. Foto: Secretaría de Movilidad de Cali - Foto: Cortesía

Recordó que la Gobernación del Valle del Cauca cuenta con la Línea Anticorrupción 318 348 3095 a través de la cual los vallecaucanos pueden reportar irregularidades frente a la gestión de los funcionarios. “Venimos implementado el Código de Integridad que destaca la responsabilidad, el respeto y la honestidad, y que aplicamos con nuestros agentes”, puntualizó el Secretario de Movilidad del Valle.

Influencer atacada en Cali

La Burgos, una reconocida influenciadora trans de Buenaventura, Valle del Cauca, fue atacada a disparos en Cali en medio de un atraco registrado el fin de semana.

En su paso por la capital del departamento, la creadora de contenido fue interceptada por un sujeto armado que le robó sus pertenencias. Durante el alboroto y forcejeo le dispararon a sangre fría.

El disparo golpeó a la influenciadora en su cuello. Por suerte, el impacto no era de arma de fuego, sino de una pistola traumática, de lo contrario, el robo habría podido terminar en tragedia.

Así lo hizo saber La Burgos en sus redes sociales: “Me hicieron un atentado por quererme robar. Casi me matan, pero gracias a Dios ya estoy mejor (...) Gracias a Dios fue con un arma traumática o no estaría contando lo sucedido. Dios es muy grande”.

En sus historias en Instagram, publicó una fotografía de la lesión que le causó el disparo. La imagen da cuenta de una laceración de aproximadamente dos centímetros. Asegura que, tras el susto padecido, se siente mejor, pero que debe evitar hablar por la herida.

La Burgos tiene más de 220 mil seguidores en Facebook. - Foto: Instagram @la_burgosa

“Gracias a Dios estoy un poco mejor, solo que no puedo hablar porque el disparo fue en la garganta y me perforó un poquito. Me dicen que es mucho mejor para mi salud tratar de no hablar mucho”, expuso.

Según dijo, el ladrón alcanzó a arrebatarle una cadena y un bolso. “No vieron los aretes por el pelo y porque era de noche. Todo ocurrió en un lugar donde había mucha gente. El desespero del ratero solo le permitió robar las cosas más visibles y dispararme para que la gente no se metiera y correr”, añadió.

Al tiempo que avanza su recuperación, los seguidores de la influenciadora le envían mensajes de solidaridad y apoyo a través de redes sociales.

Hay que recordar que los hurtos están disparados en Cali. En lo que va de este año, de acuerdo con el Observatorio de Seguridad, han sido denunciados 8.625 robos, es decir, 1.152 casos más que en 2022.