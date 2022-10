Inaudito: conductor del MIO de Cali agredió a un pasajero que lo estaba grabando porque se bajó del bus a pelear

El conductor de un bus del Masivo Integrado de Occidente (MIO) de Cali es objeto múltiples críticas por su comportamiento. Un video dejó en evidencia al operador.

Todo empezó cuando el hombre se ofuscó por una diferencia con un pasajero. Su enojo se elevó a tal punto que abandonó sus funciones y se bajó del bus a proponer pelea e insultar al usuario, quien estaba en una de las estaciones del sistema. “Lo que queras, sapo, si ves que yo no me mareo”, dice el conductor.

Esto ocurre sin que el operador sepa que está siendo grabado por un pasajero que permanecía dentro del bus. En cuanto el conductor ingresa al vehículo, se percata que el usuario está captando todo con su celular. Es ahí cuando decide confrontarlo de manera grosera y tumbarle el celular.

No contento con agredirlo, el conductor le pregunta de forma desafiante si le pasó algo y luego asegura que ya no va a continuar el recorrido de la ruta. “Yo no voy a llevar a nadie”, dice el operador. Después, mientras algunos pasajeros piden ayuda de la Policía, vuelve a confrontar al usuario que estaba grabando la escena.

El conductor, finalmente, decidió salir del vehículo y no llevar a los pasajeros a su destino. Óscar Ortiz, presidente de Metrocali, entidad que regula la operación del MIO, se pronunció sobre el comportamiento del conductor.

“Rechazamos este tipo de comportamientos violentos y negativos que en nada reflejan la filosofía de servicio de la entidad, enviamos reporte y exigimos pronta respuesta por parte del concesionario, estas acciones deben ser corregidas de inmediato. El conductor, al parecer, trabaja para Blanco y Negro, que es una de las cuatro empresas que integran el sistema MIO.

Los internautas se han quejado en redes sociales. Estos son algunos de los comentarios: “El sistema cada día está peor: gente invade carriles, la gente evade el pasaje, conductores groseros, robos y atracos masivos, demoras de las rutas, inoperancia del ente gestor. El MIO es de lo peor que le pudo pasar a Cali”; “Se nota que es un gamín al volante, sea cual sea el contexto uno en su puesto de trabajo no se pone a madrear y desafiar a la gente”; y “Qué peligro este sujeto tan alterado y agresivo manejando la vida de tantos usuarios y/o ciudadanos. Falta controlar el riesgo de un conductor salido de casillas y en grave ofensa a la comunidad”.