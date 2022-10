Hombres armados robaron e hirieron a pasajeros de un bus del MIO en el centro de Cali

Este lunes 3 de octubre se presentó un nuevo hecho violento en Cali. Los pasajeros de un bus Masivo Integrado de Occidente (MIO), que se movilizaba a la altura de la estación Petecuy, en el centro de la ciudad, fueron asaltados por hombres que ingresaron armados.

El terrible suceso lo dio a conocer el conductor del bus por medio de una grabación que fue compartida en redes. Siendo las 6:50 p. m., lanzaron objetos contundentes hacia el articulado, quebrando los vidrios del bus e ingresando para cometer el delito.

“Llegando a la estación Petecuy, vandalizaron el vehículo rompiendo los vidrios para robar a los usuarios. Hirieron a una pasajera que viajaba en este bus. Para escapar, dañaron una de las puertas. Esto es lo que está pasando en Cali”, relató el hombre.

Hasta el momento, las autoridades no se han referido sobre este hecho, que tiene consternados a los caleños; en el asiento en el que iba la mujer que resultó herida en este atraco, quedó considerable sangre.

“¿Hasta cuándo la inseguridad en el MIO? ¿Cuál era el plan de choque?”; “esto es tan normal en las rutas que van por la autopista ciudad de Cali, solo que ahí nadie denuncia, desgraciadamente me [ha] tocado tres veces”; “la ciudad en manos de la delincuencia, tanto en el transporte público, las calles, los locales comerciales, en los semáforos. Y el responsable de Cali pendiente no más de la contratación”, fueron algunos comentarios de los internautas.

Cabe recordar que ante los recientes hechos de violencia que se han presentado en el Sistema de Transporte Masivo de Cali, las autoridades presentaron esta semana la estrategia de seguridad ‘Vive el MIO’, para contrarrestar los robos y diferentes actos violentos que se han presentado al interior de los buses y estaciones.

“Se tienen más de 70 gestores de convivencia y seguridad en las diferentes estaciones dialogando con los caleños, hablándoles del amor que hay que tenerle al sistema”, dijo Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad distrital.

A esta acción se suma la presencia de 300 policías; también estarán uniformados del Ejército Nacional. “El MIO tiene que ser seguro, tiene que prestar un buen servicio para los caleños, por eso la Alcaldía se suma a la campaña ‘Vive el MIO’”, agregó Dranguet, quien aseguró que ya tienen identificados a los integrantes de bandas criminales dedicadas al hurto en el sistema.

Asimismo, fueron instaladas 1.200 cámaras de seguridad en los buses y 100 más en estaciones, las cuales van a ser monitoreadas desde un centro de control.

Cabe recordar que el Día sin carro y sin moto, el jueves 22 de septiembre, ciudadanos presenciaron una terrible escena de anarquía al interior de un bus del MIO, cuando un hombre de contextura delgada, quien vestía camiseta blanca y pantaloneta gris, se robó un extintor del articulado.

Lo más aterrador del caso es que el sujeto, quien además llevaba consigo un maletín color negro, sacó un cuchillo bastante largo para realizar la acción que quedó grabada en video, el cual empezó a circular rápidamente en redes sociales.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar: “Y la gente solo grabándole; una patada voladora y le dan con el mismo extintor para que deje lo rata”; “Qué peligro, andaba con cuchillo y todo”; “Muchas gracias por el video, pero estas personas ya no copian de boleteadas en redes”; “Mientras tanto, el alcalde de Cali tomándose fotos en bicicleta”; “En esta ciudad no pasa nada. Cali está sin ley”; “Definitivamente Cali está cada día peor; la ciudad de las ratas”, comentaron algunos internautas.

Además de este acto, recientemente, diferentes personas han sido captadas consumiendo sustancias psicoactivas al interior de los buses del MIO, por lo que los ciudadanos han manifestado que sienten temor de abordar este sistema de transporte en la capital del Valle.

Las autoridades han señalado que una de las modalidades de robo que más se presentan al interior de los buses es el llamado ‘cosquilleo’. Los delincuentes aprovechan la multitud para hurtarles las pertenencias a los ciudadanos, sin que estos se den cuenta.