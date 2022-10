Preocupación por piques ilegales que se habrían trasladado del kilómetro 18 a la vía Cali-Yumbo

En redes sociales se conoció un video en el que motociclistas desafían a las autoridades haciendo stunt, práctica que consiste en hacer acrobacias en motocicleta. Aunque esta actividad la realizan de manera ilegal en el kilómetro 18, en las últimas madrugadas se han dedicado a hacerla en la vía Cali-Yumbo, poniendo en riesgo sus vidas y la de otros conductores.

Los motociclistas acróbatas se trasladaron en las últimas horas a la vía Cali – Yumbo. Varios conductores reportaron que los llamados stunt se tomaron la carretera cerca del Centro de Eventos Valle del Pacífico, poniendo en riesgo la vida de otros ciudadanos. pic.twitter.com/bFH1tAQ2un — BLU Pacífico (@BLUPacifico) October 6, 2022

Muchos ciudadanos reclaman en redes la presencia de las autoridades en estos sectores, sin embargo, el secretario de Movilidad, William Vallejo, aseguró que es una tarea que vienen realizando a diario.

“Es algo que hemos dialogado con la Policía. Estamos buscando la manera de tener unas estrategias diferentes. Aunque hacemos los puestos de control y durante la mayor parte del día existe una presencia robusta tanto de la autoridad de tránsito como de la autoridad policial, a altas horas de la madrugada continúa ocurriendo este tipo de eventos que nuevamente ponen en riesgo la vida, no solamente de quienes de manera irresponsable participan de ello, sino de quienes utilizan el corredor mientras estos irresponsables están realizando estas acciones”, dijo.

El funcionario aseguró que están revisando la posibilidad de tener mayor presencia de la autoridad en horas de la madrugada.

“El personal de la Secretaría de Movilidad, tanto como la Policía, tiene unas limitaciones. Eso implica un replanteamiento en los horarios en los que se prestan algunos servicios y tendremos que revisar cómo vamos a hacer eso en conjunto con Policía y por qué no, con el apoyo del Ejército, que ha sido vital en las últimas dos semanas su presencia”, aseguró.

Asimismo, se refirió a la invasión del carril del Masivo Integrado de Occidente (MIO), que todos los días reportan los ciudadanos. “Esta es una tarea que nosotros venimos realizando prácticamente a diario, a pesar de que la percepción es que hay un descontrol total sobre el sistema en materia de invasión de los carriles”, mencionó.

El funcionario indicó que en los últimos meses se han hecho 162 operativos que han arrojado un poco más de 4.600 notificaciones. “En lo corrido del año se han notificado 8.360 personas por invasión del carril y solamente en el mes de septiembre se hicieron 1.030 notificaciones, que equivalen al 13 % del total. De esas, 806 corresponden a motociclistas, es decir, el 78% de las notificaciones. Y del total de vehículos inmovilizados, más del 90 % corresponden a motocicletas”, precisó.

Vallejo aseveró que es constante la invasión de los carriles por este tipo de vehículos (motocicletas). “Hemos determinado tener una presencia constante y estamos articulando acciones en conjunto con la Policía, en las cuales hemos venido trabajando en los últimos 15 días con muy buenos resultados. Hemos hecho indagaciones al Gobierno nacional para que se nos permita la utilización de sistemas automáticos de detección de infractores a los carriles del MIO”, indicó.

En ese sentido, esperan utilizar equipos de fotodetección para notificar de manera automática a los infractores, pues, a pesar de la presencia de los agentes de tránsito en los distintos corredores, prevalece la conducta.

“Más de 800 personas sancionadas no es una cifra pequeña, pero obviamente lo que vemos a diario en la calle es muchísimas más personas utilizando el carril del sistema, incluso en horas donde no existe congestión y no habría una razón ‘justificada’ de utilizar estos carriles, que es la excusa que más presentan”, dijo.

Pico y placa en Cali para el viernes 7 de octubre

Con el objetivo de mejorar la movilidad en la ciudad de Cali, las autoridades de la capital del Valle mantienen la medida del pico y placa para los vehículos, según su último dígito.

De acuerdo con la medida, la restricción de movilidad aplica en un solo horario diariamente, de 6:00 a. m. a 8:00 p. m.

Cabe destacar que el actual decreto va hasta el 31 de diciembre de 2022 y establece el pico y placa de la siguiente manera:

Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8.

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4.

En ese sentido, para este viernes 7 de octubre, la restricción rige para los vehículos con placas que terminan en 3 y 4.

Cabe recordar que la medida opera por 14 horas continuas desde hace dos meses. El cambio fue anunciado por el secretario de Movilidad, William Vallejo, quien dijo que la decisión se tomó después de desarrollar una serie de análisis.