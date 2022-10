En video quedó registrado cómo un carro se detiene y después huye tras arrollar a una moto en Cali

Una cámara de seguridad grabó el momento exacto en el que un vehículo tipo buseta atropella a un motociclista en el sur de Cali. La grabación muestra al automotor color blanco pasar por encima de la moto, más adelante se detiene y, según los allegados a la víctima, el conductor siguió con su camino y no respondió por el hecho.

Este siniestro vial se reportó en la carrera 16 con calle 23, en el sector La Playita (Comuna 17) de la capital del Valle. En el clip se puede observar al motociclista que va por su carril, cuando el carro choca con ella.

El motociclista, que resultó ser una mujer, quedó sobre la vía, mientras que algunos conductores pudieron auxiliarla.

Se pudo conocer que se encuentra en delicado estado de salud en la Clínica Rey David, en el norte de Cali.

Por ahora, los allegados a la víctima habrían llevado el caso ante la Fiscalía General de la Nación, solicitando ubicar al conductor infractor.

De otro lado, los caleños están pidiendo a la administración municipal encargarse de arreglar un notable hueco que ha ocasionado accidentes y daños a vehículos.

El cráter, según se puede observar, está en forma de cuadrado, ubicado exactamente llegando al cruce entre la Autopista Suroriental y la calle 56. Según el reporte de la comunidad, el hueco habría sido provocado con corte de máquina. Asimismo, indican que cada vez está más grande y temen que pase una tragedia.

La incompetencia de @InfraesCali



Este es el peligroso hueco que se encuentra en la mitad de la autopista Suroriental con 56 el cual ha provocado daños a vehículos y algunos accidentes. pic.twitter.com/CwlN67v4Ld — CaliWeb (@CaliWebCo) October 3, 2022

“¿Cómo hace un hueco de esos para que quede como un cuadrado perfecto, Alcaldía de Cali?; “muchas vías de la ciudad se encuentran así; esos huecos se vuelven mortales para los motociclistas cuando llueve y no se logran ver. Terrible”; “cuando alguien muera ahí, lo tapan”; “lo hicieron para tomar muestras de la estructura de la vía y ni se molestaron en taparlo”. Fueron algunos de los comentarios en redes.

Otro internauta se atrevió a afirmar: “El problema de tanto hueco en las vías es por el uso de asfalto. Este material tiene una vida útil muy corta y además cuando hay temporada de lluvias lo afecta bastante. Las vías de la ciudad deben hacerlas en concreto rígido”, comentó.

Cabe recordar que la Alcaldía de Cali, en articulación con la Secretaría de Infraestructura, anunció recientemente que están invirtiendo al menos $86 mil millones para tender la malla vial en 73 barrios de la capital del Valle; sin embargo, se reportan 400 más que requieren la inversión.

La esquina en la que se registran múltiples accidentes

La comunidad del municipio de Jamundí (Valle del Cauca), que transita constantemente por la esquina de la calle 13 con carrera 1, denuncia que en ese punto se encuentra un cruce peligroso que ha ocasionado múltiples accidentes de tránsito; por lo que piden a las autoridades tomar medidas de inmediato.

La denuncia ha sido respaldada por medio de un video que ha estado circulando en redes sociales, donde se puede ver una gran cantidad de accidentes, en los que se han visto involucrados carros y motocicletas. Las impactantes imágenes en las que se pueden ver a varias personas lesionadas han causado asombro entre los internautas, quienes también solicitan al gobierno local una respuesta rápida.

#QhuboCali Ciudadanos hacen un llamado al Alcalde de Jamundí, debido a que el cruce de la calle 13 con carrera 12, se ha convertido en una zona peligrosa para la movilidad, pues constantemente se están presentando accidentes, dónde incluso algunas personas han perdido la vida. pic.twitter.com/eJXiuAYEtd — Q'hubo Cali (@QhuboCali) September 29, 2022

La ciudadanía jamundeña asegura que el problema consiste en la falta de señalización de tránsito que hay en el sector, que sumado al exceso de velocidad de algunos conductores, han ocasionado los accidentes; lo que se muestra evidente en el video que tiene el recuento de los siniestros viales.

La comunidad asegura que esta situación es de total conocimiento del alcalde de Jamundí, Andrés Felipe Ramírez.

“El alcalde sabe y no hace nada”; “¿no pueden mermar la velocidad esa manada de burros?”; “se llama también inteligencia vial, eso pasa porque no hacen el pare”; “en Jamundí no existe autoridad en movilidad, no existe política pública pedagógica para mejorar las condiciones viales en el municipio”; “solución colombiana: un policía acostado bien alto”. Han sido algunos de los comentarios en redes.