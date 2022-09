Este es el momento exacto en el que un carro de marca Jaguar causó el grave accidente en Bucaramanga

Este viernes 23 de septiembre, en horas de la tarde, un brutal accidente de tránsito fue registrado en la vía Bucaramanga-Girón, dejando un muerto y cuatro heridos. La primera hipótesis que se maneja como causa del siniestro es el exceso de velocidad.

El accidente ocurrió en el sector del Puente del Bueno, exactamente sobre la 1:50 de la tarde. El vehículo de marca Jaguar, de placas FQS 230, de Medellín, se salió de la vía e impactó a dos motos por exceso de velocidad.

El carro se estrelló con un poste de luz, atravesó el separador y colisionó con otro automóvil y una motocicleta que se movilizaban en dirección contraria.

Justo en el momento del accidente, varias personas grabaron con su celular algunos videos en los que se puede visualizar tan desafortunado hecho. De hecho, se puede ver el carro de alta gama completamente destrozado, así como otros dos autos que fueron impactados con daños graves.

Además, algunos transeúntes que presenciaron los hechos indicaron que previo al siniestro vieron el automóvil comprometido envuelto en una serie de maniobras peligrosas.

“El conductor del carro azul salió ‘disparado’ por el panorámico e impactó con el poste de luz. Al volcarse, el carro quedó donde quedó”, narraron testigos de lo ocurrido al diario La Vanguardia.

Incluso, dos mujeres fueron grabadas por algunos testigos, mientras salían por encima del techo corredizo del vehículo de color azul. Además, las mujeres iban bailando con la mitad de sus cuerpos por fuera del carro cuando el conductor realizaba giros repentinos de izquierda a derecha, lo que hacía mover el carro bruscamente.

Por otro lado, el medio local Operación Tránsito de Bucaramanga publicó el video oficial de las cámaras de seguridad de la zona, en la que se ve completamente el choque entre el automóvil y las motos, el cual, además, provocó el cierre de varios carriles y una enorme congestión vehicular durante varias horas.

El conductor de este lujoso carro, quien fue identificado como Jean Ángelo Figueroa Torres, salió expulsado y murió en el lugar de los hechos, mientras que las dos mujeres que viajaban con él resultaron gravemente heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial.

“Este vehículo que venía de oriente-occidente, al parecer, perdió el control adelante, giró, dio bote y le cayó encima a la moto; en total son cuatro los lesionados y una persona fallecida”, puntualizó el agente de tránsito, Édgar Gutiérrez.

Aunque las autoridades de Santander no se han pronunciado al respecto, los testigos dicen que no solo el exceso en los límites de velocidad habría ocasionado el accidente.“Parece ser que el señor del carro venía algo tomado y perdió el control del vehículo, él salió por el sunroof, él se mató. La otra muchacha también salió por el sunroof y había otra muchacha también, pero ella sí quedó dentro del carro”, dijo uno de los testigos presente en el lugar de los hechos.

Por el momento, se desconoce la identidad de las personas heridas y su parte médico. Las otras dos personas que se movilizaban en la motocicleta también fueron remitidas a centros asistenciales. Los ocupantes del otro carro resultaron ilesos.

“En la pesquisa que se hizo no se ha encontrado licor al interior del vehículo. Sí se halló una botella a los costados del lugar de los hechos, pero no podemos decir si el conductor del carro la traía o venía en estado de embriaguez; no podemos decir eso hasta que se realice todo el estudio pertinente”, señaló Gutiérrez.