¡Ojo! Se acerca el plazo para renovar la licencia de conducción. Esto es lo que se debe saber

Hasta el momento, 5,6 millones de conductores a quienes se les venció la licencia de conducción el 31 de enero pasado no han hecho el trámite de renovación, a pesar de las ventajas que dio el Congreso y recientemente la Corte Constitucional.

De hecho, hasta el pasado 14 de septiembre en Bogotá, solamente 3.000 conductores de los 998.338 a quienes se les venció la licencia la renovaron; y de los 5,6 millones que estaban en esa situación en enero en todo el país, solo 399.761 habían hecho el trámite en el primer semestre de 2022.

El plazo para poder conducir con la licencia vencida expira el 20 de junio del próximo año, es decir, en nueve meses, razón por la cual la Secretaría de Movilidad de Bogotá insiste en hacer el trámite lo más pronto posible para evitar congestiones.

Ahora bien, en principio, el Congreso aprobó un plazo de dos años, es decir, hasta 2024, pero un fallo de la Corte Constitucional declaró inexequible la suspensión del vencimiento de las licencias de conducción expiradas entre el primero y el 31 de enero de 2022.

Esto se generó a partir del momento en que la Corte encontró irregularidades en el trámite de la ley, pero para evitar inconvenientes a los afectados, difirió los efectos de su decisión fijando un nuevo plazo.

Cabe recordar que la licencia se debe renovar cada diez años, cuando se trata de personas menores de 60 años, cada cinco años para personas entre 60 y 80 años, y para mayores de 80 años la renovación debe hacerse anualmente.

Si las personas tienen su licencia de conducción vencida después del 31 de enero de 2022, no cuentan con el beneficio de la Corte, sino que deberá renovarla de inmediato.

Licencia de conducción: paso a paso para saber si se debe renovar

Como se mencionó anteriormente, la Corte Constitucional tumbó la ley que suspendía el vencimiento del pase de conducción, con esta decisión muchos colombianos se preguntan no solo qué pasará con su licencia, sino cómo renovar este documento debido a que a algunos ya se les venció su vigencia desde el pasado mes de enero.

Ante esta inquietud, el viceministro de Transporte, Camilo Pabón, hizo claridad sobre lo que pasará en adelante tras la declaratoria de inconstitucional de la norma aprobada por el Congreso de la República.

El funcionario recordó que debido a que a más de 4′800.000 colombianos se les iba a vencer la licencia en enero de 2022, el Congreso de la República tramitó la ley 2171 que incluyó temas como el descuento del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) por buena conducta y la suspensión de la vigencia de la licencia de conducción.

“La ley únicamente aplica a quienes se les vence la licencia entre el 1 de enero y 31 de enero de 2022. Podrá transitar sin necesidad de cambiar el plástico y la ley le da tiempo para renovarla”, señaló al anunciar que se ha dado un tiempo más a algunos ciudadanos para ponerse al día con este trámite.

Sin embargo, se recomendó que si hay dudas sobre la fecha de expiración del pase, una persona puede ingresar a la página web del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) y ver con precisión las fechas en las que debe realizar nuevamente el trámite.

Las licencias para servicio particular no tenían vigencia en Colombia hace algunos años, pero desde 2012 se le dieron diez años a los conductores y pasado ese tiempo, tendrían que renovarlas en 2022. “Es por eso que en algunos plásticos, incluso, no les sale fecha de vencimiento, pero también deben renovarlo”, indicó, Pabón.

El funcionario recordó que el vencimiento para las licencias de conducción en mayores de 60 años, no son de diez, sino de cinco años y en el caso de los mayores de 80 años, ese plazo se reduce de cinco a un año.

Además, señaló que en el país existen más de 400 centros de reconocimiento y conducción, en los que una persona pueden practicarse el correspondiente examen médico. Para la renovación se requiere este examen y no se tiene que hacer el curso otra vez.

“Para este proceso se tienen que hacer dos pagos. El primero ante los centros de reconocimientos de conducción, es decir, los exámenes médicos. Estos centros tienen una tarifa regulada que tiene un piso y un techo. Los precios pueden variar”, indicó el viceministro.

Explicó que “el segundo pago es ante el organismo de tránsito para que expidan la licencia y el registro en el RUNT. Ambos pagos pueden estar rondando los 500.000 o 600.000 pesos”.

¿Cómo realizar la renovación de la licencia de conducción?

Los interesados en realizar este proceso deben presentarse ante un Centro de Reconocimiento de Conductores, donde tendrán que solicitar una cita para repetir los respectivos exámenes físico-mental y de coordinación para validar la capacidad de conducción de las personas.

Una vez cumplida la cita, se cargará la información actualizada al RUNT. Lo siguiente es coordinar la cita con el organismo de tránsito de la ciudad y allí realizar el respectivo trámite de renovación y el pago correspondiente.