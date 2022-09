Foto: Archivo particular - Montaje SEMANA

La madre aseguró que la Alcaldía no le ha prestado la ayuda necesaria.

“Quiero que se haga justicia”: madre de la niña arrollada por contratista de la Alcaldía de Bucaramanga pide que el caso no quede impune

Foto: Archivo particular - Montaje SEMANA

Claudia Ardila, madre de la menor Valentina, quien resultó arrollada junto a su tía el pasado 9 de septiembre por Mauricio Larrota Castillo, presuntamente bajo los efectos de alcohol y que además en su momento contratista de la Alcaldía de Bucaramanga, pide justicia.

Pese a que la menor ya salió de la Clínica San Luis, donde habría ingresado por una fractura en el pie y lesiones internas, aún se encuentra en delicado estado de salud. Ante esta situación, la madre de Valentina se acercó hasta el Concejo de Bucaramanga y dio un desgarrador testimonio frente a los presentes.

“Me acerqué acá porque quiero que se haga justicia por lo que pasó con mi hija, la niña tuvo una cirugía en la cual, a mí me duele mucho, su pierna está con tornillos, ya el Soat llegó al tope, entonces estoy en los trámites para que la EPS que tengo la siga atendiendo”, mencionó la madre de la víctima.

Larrota Castillo, quien era para ese momento contratista del Instituto Municipal de Cultura y Turismo (IMCT), recibió una multa superior a los 40 millones de pesos, tras negarse a realizar la prueba de alcoholemia. Ahora, además, enfrenta un proceso judicial en el cual las autoridades determinarán qué otras sanciones le serán aplicadas. Sin embargo, Claudia aseguró que la Alcaldía no le ha prestado la ayuda necesaria.

“Me duele que el señor alcalde diga cosas que al igual nunca ha hecho, que publica que nos está haciendo seguimiento, él nunca se ha comunicado conmigo, tampoco asistió a la clínica, quiero que este caso no se quede impune, quiero que se haga justicia, ese señor (Mauricio) está libre tampoco se ha comunicado conmigo, no sé nada de ese señor”, señaló la madre entre lágrimas.

Cabe recordar que el pasado sábado 10 de septiembre, en horas de la tarde, Mauricio Larrota fue presentado en audiencia y la Fiscalía le imputó cargos por el delito de lesiones personales. En la diligencia, un juez de control de garantías le concedió la libertad, al no considerar necesario privarlo de la libertad.

Por su parte, Juan Carlos Cárdenas Rey, alcalde de Bucaramanga, aseguró que se tomaron todas las medidas correspondientes desde la administración municipal tras conocer el hecho, el cual rechazó enfáticamente.

“Los más de 3.000 funcionarios y contratistas de Alcaldía y sus institutos descentralizados deben actuar con el ejemplo. Se les pide absoluta responsabilidad. Rechazamos estos hechos, puesto que nuestra prioridad es proteger la vida de los ciudadanos. Hicimos lo que estaba a nuestro alcance y competencia por ley para generar sanciones. Nos da tranquilidad saber la evolución y la recuperación de la mujer y la niña. Ahora la labor sancionatoria les corresponde a los entes judiciales y de control”, enfatizó Juan Carlos Cárdenas, alcalde de Bucaramanga.

La decisión causó molestia entre la familia y la comunidad, por lo cual en los próximos días harán un plantón en inmediaciones de la Fiscalía de Bucaramanga, para pedir que el caso no quede así.

Ante este hecho, Rodolfo Hernández, quien fue alcalde de Bucaramanga en el período 2016-2019, arremetió contra el actual mandatario de los bumangueses, Juan Carlos Cárdenas, criticando las festividades que se están realizando en la ciudad, y así mismo, lo catalogó de borracho.

“Mientras yo logré convertir la Feria de Bucaramanga en un acto cultural, el borracho de Juan Carlos Cárdenas y todos los funcionarios de su alcaldía lo que están haciendo es destruyéndola, convirtiéndola en puros actos de alcoholismo que terminaron en violencia”, escribió Hernández en su cuenta de Twitter.