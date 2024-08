Infamia: niños entre los 3 y 7 años son utilizados como raspachines de coca en el Cauca; criminales los exhiben como trofeos en redes sociales

En un par de ocasiones mira tímidamente a quien lo está grabando, pero sin detener sus labores. Toma con sus pequeñas manos las matas de coca y les quita las hojas con cierta sutileza para no arruinar el producto. Su cuerpo es débil y diminuto, no sobrepasa los 3 años de edad, pero ya es instrumentalizado para servir al narcotráfico. Es un niño inocente obligado en las montañas del Cauca a labrar el camino de los violentos. Alguien, orgulloso de arrebatarle la infancia, subió el video a TikTok, red social donde ya tiene más de 18.000 me gusta. Las imágenes aparecen en el perfil de @josegetial8.