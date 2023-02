Las hipótesis que rodean el brutal asesinato a puñaladas de una mujer en Cali

Después de conocerse el terrible asesinato de una mujer en el barrio Comuneros (comuna 15) de Cali, en la invasión Haití, las autoridades llevaron a cabo una rueda de prensa en la que dieron detalles de este terrible homicidio.

Inicialmente, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, José Daniel Gualdrón, confirmó que el hecho ocurrió este domingo sobre las 8:40 p.m. asimismo, aseguró que la víctima tendría alrededor de 28 años de edad y que el caso está en manos de las autoridades.

Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali. - Foto: Cortesía Policía Nacional

“La persona tenía aproximadamente 15 lesiones con arma cortopunzante. Tenemos varias hipótesis al respecto; una de ellas, es que el año pasado se presentó una riña donde estuvo involucrada la expareja de la víctima; otra está relacionada con el delito de hurto. Y también se presume que sería un tema relacionado de parejas”, sostuvo el comandante.

Aunque uniformados de la Policía llegaron hasta el sitio cuando escucharon el llamado de la comunidad, la mujer ya no tenía signos vitales y murió en el lugar de los hechos.

“Quedó en la vía pública. Se tiene la hipótesis de que la persona que perpetró el homicidio es una mujer, pero todo es materia de investigación. Por ahora, estamos enlazando los hechos del año pasado y reuniendo testimonios. También se conoce que la víctima no trabajaba, no sabemos a qué se dedicaba, y tampoco tenemos la identificación de la presunta responsable de este homicidio”, dijo el uniformado.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jimmy Dranguet, anunció una recompensa de hasta $20 millones por información que ayude a esclarecer este hecho.

“Es importante que la familia de la fallecida y la comunidad sepa qué ocurrió. Todas las vidas son valiosas para esta ciudad, en este caso la de una mujer en el oriente de Cali, por eso tenemos todas las capacidades de investigación, a nuestros equipos en el territorio haciendo las averiguaciones, hablando con la comunidad para que nos brinde información necesaria y esclarecer rápidamente este hecho que lamentamos profundamente”, manifestó Dranguet.

También indicó que se tienen previstas intervenciones en la invasión Haití, donde ocurrieron los hechos. Los planes están articulados entre Policía, Ejército, gestores de convivencia y el programa Perla.

Jimmy Dranguet, secretario de Seguridad y Justicia de Cali.

“Vamos a redoblar esfuerzos para que todas las fuerzas sociales del Distrito lleguen a este sector de la comuna 15, donde sabemos que es complejo; ahí se han presentado varios problemas de convivencia. Vamos a reforzar nuestros controles en las noches, sobre todo, de los domingos a los lunes. Toda la capacidad del Distrito estará enfocada en el territorio durante todo el mes de febrero garantizando la seguridad de los ciudadanos.”, dijo.

Este hecho violento no fue ajeno para la Secretaría de Bienestar Social, desde donde rechazaron el terrible acto y recordaron la ruta de atención de violencia basada en género.

“Emitimos voz de rechazo, no aceptamos y por lo tanto rechazamos cualquier acto de violencia contra una mujer. Al parecer, este es un caso de una mujer sobre otra mujer, no obstante, pedimos a las autoridades esclarecer qué es lo que ha sucedido, dado que esto nos permite a nosotros encaminar acciones de formación y de tomas de territorio para prevención de violencias”, sostuvo María Fernanda Penilla Quintero, secretaria de Bienestar Social de Cali.

La funcionaria habló de la campaña ‘Cali se pinta de violeta’, con la que se quiere crear conciencia en los caleños sobre la necesidad del respeto de la vida con el otro y sobre todo, hacia las mujeres y niñas.

“Queremos cumplir con esta meta del plan de desarrollo del señor alcalde de Cali, de tener una ciudad segura para niñas y mujeres, y este tipo de hechos nos preocupan, por eso hacemos un llamado a la tolerancia”, agregó.

Ruta de atención en casos de violencia

La secretaria de Bienestar Social explicó que en caso de violencia hay una ruta de atención oficial. Dependiendo de la situación, puede comunicarse con la Policía a la línea 155; también se puede llamar al 122 de la Fiscalía o acudir a la Comisaría de Familia más cercana.

“Si la mujer está lastimada físicamente, la recomendación es acudir a su sistema de salud, a su EPS para que la atiendan y ahí se activa la ruta. En el caso que no se tenga claridad o haya dudas sobre activar o no la ruta de atención oficial, está la subsecretaría de Equidad de Género a través de la Casa Matria en Cali, donde hay atención 24 horas para servir de acompañamiento psicosocial y jurídico”, mencionó Penilla.

Si es víctima de violencia se puede comunicar a la línea 155 de la Policía Nacional. - Foto: Getty Images / Yaowarat Boonyarattaphan / EyeEm

La funcionaria agregó que constantemente se están realizando campañas de prevención de la violencia independiente si son hombres o mujeres.

“Lo hacemos así sin importar quien sea el victimario. Y es que si las mujeres no entendemos qué es violencia porque muchas acciones las hemos normalizado, las hemos vuelto paisaje en la vida cotidiana, no tendríamos mujeres que no tengan claridad sobre qué se debe entender como violencia y por lo tanto así saber qué decisión tomar como alejarse, no permitir actos violentos, denunciar y demás. Por eso esta información la llevamos siempre en el territorio a hombres y mujeres, tanto en la prevención en hombre, como para que las mujeres sepan como actuar al momento de ser víctima de este tipo de violencia”, concluyó la Secretaria de Bienestar Social.