Dos hombres utilizaban un taxi para robar; fueron capturados en flagrancia en Jamundí, Valle.

Como una película de acción, así fue el caso de tres ciudadanos en el municipio de Jamundí (Valle del Cauca), quienes estaban siendo objeto de hurto por parte de dos sujetos que los interceptaron con un vehículo de servicio público tipo taxi, intimidándolos con un arma de fuego en mano.

El taxi quedó a disposición de las autoridades. - Foto: Cortesía Policía Nacional

Estos sujetos quedaron registrados en videos realizados por la ciudadanía que alertaron a la patrulla del cuadrante, quienes inmediatamente llegaron hasta el lugar encontrándolos en el acto delictivo, gracias a la pronta reacción de los uniformados, fueron capturados en flagrancia.

“La Policía Jamundí logró la captura de dos individuos, los cuales haciendo uso de un vehículo tipo taxi, pretendían hurtar a tres personas que visitaban este municipio. La patrulla de vigilancia vio como con arma de fuego estaban siendo intimidados a un lado de la vía, por lo que reaccionaron de manera oportuna, desarmando y capturando a uno de los delincuentes en flagrancia”, indicó el Mayor Juan Bazzani, comandante encargado del distrito 6.

Asimismo, Bazzani aseguró que el otro presunto malhechor, intentó huir en el vehículo, sin embargo, metros más adelante fue interceptado por la patrulla de vigilancia e inmediatamente capturado.

Uno de los hombres intentó huir, pero metros más adelante fue capturado por uniformados de la Policía. - Foto: Cortesía Policía Nacional

En una maleta en la bodega del automotor fue hallada un arma traumática modificada para disparar munición letal, 13 amarras y un lazo.

Ambos sujetos fueron dejados a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto calificado y agravado, secuestro simple y tráfico y porte de armas de fuego.

“Si tiene información que nos ayude a dar con la captura de personas o grupos que afecten la seguridad y tranquilidad de los habitantes de Cali y su área metropolitana, se podrán comunicar a la línea 311-625-36-70, 123 o 156 de la red de cooperantes”, sostuvo el comandante distrito 6, encargado, de la Policía Metropolitana.

Crimen de taxista habría sido perpetrado por su exyerno

Un terrible hecho de sangre reportado en el sur de Cali ha dado varios giros inesperados. El primero de febrero, uniformados de la Policía, en medio de un operativo de control en La María, por el sector de Pance, en la carrera 120 con calle 50, requirieron a un supuesto taxista para verificar que todos sus documentos estuvieran en orden. En ese momento, según las autoridades, el hombre salió corriendo del carro, pero metros más adelante fue capturado.

Lo atroz del caso es que en la parte de atrás del vehículo, en los asientos, los uniformados hallaron el cuerpo sin vida de un hombre con signos de violencia. Tenía un disparo en la cabeza y múltiples heridas, al parecer, con un arma traumática.

Según las declaraciones del brigadier general Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, el hecho está siendo investigado.

“Estamos indagando a qué se dedica realmente esta persona y qué fue lo que sucedió. Sobre el lugar donde habrían ocurrido los hechos, al parecer, fue dentro del vehículo, ya que el cuerpo estaba en la parte de atrás del mismo; ese detalle nos puede inferir eso”, dijo.

Después de las indagaciones preliminares, la Policía confirmó que el cuerpo sin vida pertenece al verdadero conductor del vehículo, hecho que ratificó Johnny Rangel, director del gremio de taxistas La Mancha Amarilla y coordinador del frente de seguridad de taxistas de Cali.

“El taxista era José González Espinosa. El compañero manejaba el vehículo VCO-480, y fue asesinado presuntamente por el sujeto que iba manejando el carro”, dijo Rangel.

Asimismo, Rangel expresó lo buena persona que era José. “El compañero era un taxista honrado que fue vilmente asesinado y echado en la parte trasera del vehículo”, señaló.

José González Espinosa, taxista asesinado. - Foto: Cortesía Autor Anónimo

A las declaraciones de las autoridades se sumaron las de Alejandra González, de 17 años, hija de José González.

La joven, en diálogo con El País de Cali, aseguró que el homicida de su progenitor es su exnovio, un hombre identificado como Marvin Narváez, con quien ella tuvo una relación de un año y nueve meses que no finalizó en los mejores términos.

“Nosotros iniciamos la relación en 2021. Después de los seis meses, la relación se empezó a tornar algo tóxica; si iba a visitar a mis familiares, era un problema; si iba a visitar incluso a mi propia mamá, era un problema. Una vez cuando quería ir a visitar a mi tía, casi se fractura una mano pegándole a la pared, me acuerdo perfectamente de eso, no me dejaba salir. Si salía tenía que ser con él, no me dejaba ver a mi mamá, y no me podían visitar mis hermanos, porque tenía que dedicarle el tiempo 24/7″, relató.

La joven también le dijo al medio local que el supuesto asesino del señor José González acosaba a su hermana menor por medio de mensajes vía WhatsApp, en los que le realizaba preguntas sobre Alejandra.

“Le preguntaba quién me había recogido del trabajo, a qué horas llegaba, qué veía yo en el celular, por qué no le contestaba. En ese momento me percaté de eso, entonces se lo hicimos bloquear de WhatsApp”, dijo.

Añadió: “después empezó a preguntarles a mi mamá y a mi papá. Me hacía comentarios supervulgares en las publicaciones de mis redes sociales. Me buscó incluso con la encargada de donde yo trabajaba, también le llegó a escribir a ella, no sé de dónde sacó el número. Era agresivo; me decía que si yo lo dejaba, él se iba a matar, iba a atentar contra la propia vida de él”, comentó.

Alejandra mencionó que el acoso era de tal magnitud, que el sujeto la buscaba en la casa muy temprano en la mañana, no la dejaba dormir, no la dejaba ir al gimnasio y tampoco a trabajar.

“Entonces todo eso me llevó a tomar la decisión de terminar la relación con él. Por parte del papá de él recibía muchas amenazas de muerte, a mí y a mi papá. El padre del sujeto una vez fue hasta la casa donde residíamos mi padre y yo, a decirle que si algo le pasaba a este sujeto iba a matar a mi papá y me iba a matar a mí”, señaló.

Finalmente, la joven solicitó apoyo a las autoridades, ya que en este momento no cuenta con ninguna protección.

“Lo que yo le pido a las autoridades es que hagan justicia, yo temo mucho por mi vida. En estos momentos, mis familiares todos los días me escriben, me llaman, que también les da mucho temor por el tema del papá de este sujeto, porque sabe dónde vive cada uno de mis familiares”, finalizó.