Autoridades detuvieron caravana fúnebre en Cali; motociclistas, haciendo maniobras peligrosas, fueron parte del panorama

Una caravana fúnebre que se estaba adelantando este jueves en el norte de Cali, sobre las 4:00 p.m. tuvo que ser intervenida por las autoridades.

Según lo informado por el secretario de Seguridad y Justicia del Distrito, Jimmy Dranguet, junto con uniformados de la Policía y agentes de tránsito, impusieron comparendos por comportamientos contrarios a la convivencia ciudadana.

“Encontramos parrillero hombre y ciudadanos haciendo maniobras peligrosas en la vía, también encontramos un arma traumática, la cual fue incautada. Asimismo, un menor de edad fue aprehendido por cometer comportamientos contrarios a la convivencia; hallamos un vehículo con sobrecupo, en el que estaban consumiendo licor, generando zozobra y afectación al orden público”, declaró el funcionario, quien también estuvo haciendo control en el lugar de los hechos.

El secretario de Seguridad y Justicia, Jimmy Dranguet, estuvo en el lugar haciendo control. - Foto: Cortesía Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali

En funcionario también hizo énfasis en que este tipo de caravanas no pueden generar zozobra y afectación a la caleñidad.

“No pueden afectar la tranquilidad de los caleños, y por eso, junto con la autoridad y con toda la fuerza, las vamos a seguir interviniendo porque los cortejos fúnebres no pueden convertirse en un espacio de zozobra para los caleños”, dijo.

Las autoridades lograron controlar el cortejo fúnebre. - Foto: Cortesía Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali

También añadió que van a vigilar a todas las funerarias. “Desde allí haremos control porque el acompañamiento a la muerte de un ser querido, no se puede convertir en una algarabía, en un desorden”, concluyó.

Este tipo de caravanas han sido recurrentes en la ciudad. Una de las más recientes se presentó a finales del mes de enero; varios videos que se hicieron virales en redes sociales dieron cuenta de la situación. Las imágenes mostraron a varias personas confrontando a uniformados de la Policía Metropolitana.

Esta alteración al orden público se registró en la calle 25 entre carreras 8 y 15. “Un cortejo fúnebre se convirtió en una guerra campal con la Policía, pues estos tipos venían echando balas al aire, llegaron los uniformados y entre todos atacaron a una patrulla”, dice un ciudadano que grabó la situación con su celular.

Al parecer, la situación se presentó cuando agentes de la Policía intentaron capturar a un sujeto que estaba haciendo tiros al aire en medio del cortejo fúnebre.

Caravana fúnebre en Cali terminó en enfrentamiento con uniformados de la Policía. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

En ese momento, varios de los participantes de la caravana habrían intentado obstaculizar el procedimiento policial, ocasionando la pelea. La caravana fúnebre, al parecer, se dirigía hacia el Cementerio Central, donde supuestamente iba a ser sepultado el integrante de una banda delincuencial de la capital del Valle.

Los comentarios por parte de los ciudadanos no se han hecho esperar. “Ciudad sin ley, cada vez más a la deriva”; “¿en Cali no existe el Ejército?”; “ya no respetan a las autoridades”; “no es justificable, ya no hay respeto”; “próximamente, Jorge Iván Ospina propondrá hacer estas caravanas acompañadas por la Policía y en consentimiento de toda la población”; “estamos inundados de delincuentes y desocupados en motos”, fueron algunas de las apreciaciones en redes sociales.

Hombre intentó robar espejo de carro y le dispararon

Un nuevo caso de presunta justicia por mano propia ocurrió en el centro de Cali, capital del Valle del Cauca, donde el conductor de un vehículo le disparó en varias oportunidades a un hombre que pretendía robar el espejo retrovisor del automotor.

El hecho ocurrió pasadas las 3:00 de la tarde en inmediaciones de la calle 5, muy cerca al hundimiento de la Avenida Colombia. De acuerdo con el reporte preliminar, la víctima sería un habitante de calle que acostumbraba a realizar estos robos mientras los vehículos esperaban el cambio de semáforo.

Luego de recibir los disparos, el presunto ladrón fue trasladado hasta un centro asistencial, donde fue diagnosticado con muerte cerebral. Las autoridades, por su parte, detuvieron al conductor. Hasta el momento no se ha revelado la identidad de la víctima.

El hombre quedó tendido en el suelo con graves heridas. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

En lo que va de este 2023 se han reportado cien homicidios, situación que tiene alarmada a las autoridades, pese a la reducción en este ítem durante el año anterior, cuando la capital del Valle finalizó con menos de 1.000 hechos de sangre.