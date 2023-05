“Me generaron estupor”: profesor que le dio clases a Francia Márquez en la universidad le pidió rectificación sobre la primera línea

Las arengas de la vicepresidenta Francia Márquez en favor de la primera línea siguen causando polémica. Lo que dijo ante una multitud al término de la marcha en Cali por el Día Internacional del Trabajo el lunes primero de mayo provocó la reacción de un viejo conocido suyo.

“Que no me da miedo decir aquí qué viva la primera línea… A estos jóvenes que les dieron bala hace dos años, los que nos decían estamos dejando el cuero en las calles y que vilmente muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos, y a otros los han encarcelado. Y aquí les dice el pueblo hoy, estamos con ustedes y no nos olvidamos de ustedes”, aseguró Márquez, efusiva, en plaza pública.

Miguel Yusty, quien fue profesor de la vicepresidenta en sus años universitarios, no se aguantó y le recriminó las flores que le echó al grupo surgido en el paro nacional de 2021, que dejó graves afectaciones económicas y sociales en la capital del Valle del Cauca.

El regaño para Márquez, egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali, fue duro.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, durante la Asamblea Comunal Nacional del Pueblo en Bogotá, Colombia, el 24 de marzo de 2023. (Foto de Sebastian Barros/NurPhoto a través de Getty Images) - Foto: NurPhoto via Getty Images

El pronunciamiento de Yusty llegó mediante una columna de opinión que publica constantemente en un medio del Valle del Cauca. En su texto afirma que le parece inexplicable que una persona que llegó a la vicepresidencia democráticamente realice afirmaciones en las que acepte lo ocurrido en Cali durante el paro nacional, y hasta se cuestionó si los conocimientos que le impartió a Márquez surtieron algún efecto.

Durante el paro nacional, Cali estuvo secuestrada por la delincuencia al menos por dos meses, en los que hubo abusos de parte de manifestantes y autoridades. - Foto: afp

“A mí, particularmente, me ha generado gran estupor, pues la vicepresidenta fue mi alumna en la Universidad Santiago de Cali de Derechos Humanos. Siempre pensé que esa formación que adquirió le iba a generar conductas y actitudes en la defensa de todos los derechos fundamentales que la Primera Línea violentó hace dos años, y que hasta ahora la ciudad no se ha recuperado por completo de los efectos colaterales de esa asonada que transformó a Cali en un modelo de ciudad sitiada, como si estuviéramos en una guerra civil”, expuso Yusty.

Tras lanzarse en ristre contra las palabras de la vicepresidenta, Yusty, quien en la actualidad es consejero de seguridad del Valle del Cauca, le pidió retractarse de lo dicho en Cali sobre la primera línea.

La vicepresidenta Francia Márquez celebró en Cali la creación de la Primera Línea. - Foto: Juan Carlos Sierra

“De verdad, los vallecaucanos y los caleños esperamos que la vicepresidenta rectifique su arenga y entienda que la recuperación de Cali es un compromiso de todos, pues en ella, con el liderazgo de la gobernadora y el sector privado, se están logrando perfiles de reconciliación a través de proyectos incluyentes, pero igualmente la justicia está trabajando para que la violencia y los actos demenciales de la “Primera Línea” no queden en la impunidad”, concluyó.