La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, explotó contra Francia Márquez y le hizo la lista de crímenes de miembros de la primera línea

- Foto: NurPhoto via Getty Images

En la noche de este lunes primero de mayo, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, por medio de su cuenta oficial de Twitter reprochó el discurso de la vicepresidenta, Francia Márquez, en el que defiende a la primera línea.

Gobernadora Clara Luz Roldán - Foto: Pantallazo de video de la Gobernación del Valle del Cauca

En una serie de trinos, conocido como hilo dentro de la red social, la alta funcionaria del departamento cuestionó y le recordó a Márquez los diferentes actos de vandalismo y delitos que cometió la primera línea durante las jornadas de marchas, en las que el Valle del Cauca fue una de las zonas con mayor problema de orden público como consecuencia de este colectivo que defendió la vicepresidenta.

“Vicepresidenta, @FranciaMarquezM, ¿Viva la primera línea? ¿Viva la primera línea que incendió el Palacio de Justicia de Tuluá? ¿Viva la primera línea que incendió las alcaldías de Jamundí y Yumbo? ¿Viva la primera línea que asesinó, secuestró y torturó policías?”, indicó la gobernadora Roldán González.

Unos tuits más abajo, la funcionaria del departamento rechazó la postura de Francia Márquez y le recordó que desde la Gobernación se rechazó “la brutalidad policial” y que ella misma intervino para generar la protesta pacífica.

“Vicepresidenta, @FranciaMarquezM, usted no se imagina lo que vivimos en Cali y el Valle. Yo misma rechacé la brutalidad policial y muchos de ellos están judicializados. Lideramos los diálogos con los jóvenes protestantes y siempre apoyé la protesta pacífica, señala el texto.

Por último, Clara Luz Roldán González invitó a Márquez para que sea gestora para reconciliar al país, que este debe ser su rol como vicepresidenta.

Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle. - Foto: Cortesía

“Vicepresidenta, @FranciaMarquezM, le pido por favor asuma su rol de vicepresidenta, reconcilie al país, busque el diálogo social, no haga apología de la violencia, no radicalice al país, ni instigue odios”, concluyó la gobernadora.

Vale la pena recordar que Francia Márquez, estando en la ciudad de Cali, acompañó a la ciudadanía que participó en las movilizaciones y sus declaraciones que, como es común, generan sentimientos extremos. En esta oportunidad esto dijo sobre la primera línea.

“Que no me da miedo decir aquí qué viva la primera línea… A estos jóvenes que les dieron bala hace dos años, los que nos decían estamos dejando el cuero en las calles y que vilmente muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos, y a otros los han encarcelado. Y aquí le dice el pueblo hoy, estamos con ustedes y no nos olvidamos de ustedes”, aseguró en la intervención hecha en el Valle del Cauca.

La verdadera cara de Francia Márquez quedó al descubierto: agresiva, le hizo ‘vivas’ a la primera línea y les dijo a los colombianos que “se jodieron”

La vicepresidenta Francia Márquez, en un tono muy agresivo, mostró su verdadera cara este lunes festivo, primero de mayo. La funcionaria salió a marchar en Cali, y atacó a las llamadas “oligarquías”.

Francia Márquez en un Consejo de comunidades negras en 2019 en Cauca, cuando intentaron atentar contra su vida. - Foto: Twitter: @FranciaMarquezM

“Hay quienes dicen que por qué estoy aquí, porque esperan que me quede allá en la Casa de Nariño metida, pues no y se jodieron porque yo soy una mujer de territorio, yo soy una mujer del pueblo y por eso hoy estoy con ustedes marchando, reivindicando los derechos de los trabajadores y trabajadores de este país”, dijo Márquez. “Y empiezo pidiendo un minuto de aplausos por los hombres y mujeres trabajadoras de este país que fueron asesinados por la oligarquía. Un aplauso enorme para esos líderes y lideresas, hombres y mujeres que levantaron la voz de lucha y resistencia”, aseguró la vicepresidenta.

Pero no solo eso. Márquez elogió a la llamada primera línea, algunos de cuyos integrantes están presos por haber cometido presuntamente delitos en el marco de las protestas.

“Que no me da miedo decir aquí qué viva la primera línea… A estos jóvenes que les dieron bala hace dos años, los que nos decían estamos dejando el cuero en las calles y que vilmente muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos, y a otros los han encarcelado. Y aquí le dice el pueblo hoy, estamos con ustedes y no nos olvidamos de ustedes”, aseguró.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, durante la Asamblea Comunal Nacional del Pueblo en Bogotá, Colombia, el 24 de marzo de 2023. (Foto de Sebastian Barros/NurPhoto a través de Getty Images) - Foto: NurPhoto via Getty Images

Esa declaración fue rechazada. “Una vergüenza como defienden a estos delincuentes”, señaló el abogado Daniel Briceño, en su cuenta de Twitter.

“Que viva la Primera Línea” dice la Vicepresidenta Francia Márquez.



En los últimos meses, la vicepresidenta ha estado en el ojo del huracán porque se fue a vivir a una lujosa vivienda en el exclusivo sector de Dapa, a las afueras de Cali, a donde llega transportada en helicóptero. Aunque Márquez ha dicho que se moviliza en esa aeronave por razones de seguridad, desde distintos sectores le han hecho un llamado a la humildad y a la austeridad.