Parrillera de moto murió tras chocar con un bus del MIO en Cali

Un grave accidente de tránsito se presentó en el cruce de la carrera 100 con calle 13, a la altura de la estación del MIO de Univalle; el infortunio se registró el pasado miércoles, 25 de mayo.

Según testigos del hecho, en el siniestro vial estuvo involucrado un bus del MIO, al parecer, habría impactado a un motociclista quien iba con parrillera a bordo, esta persona perdió la vida por el impacto del articulado.

Desde la Secretaría de Movilidad de Cali se informó que la Unidad de Criminalística atendió el hecho.

Sobre la mujer, se conoce que se llamaba Betsy Jazmín Trujillo; trabajaba en un reconocido restaurante en el Centro Comercial Unicentro, ubicado al sur de Cali, quienes a través de un comunicado lamentaron su partida.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestra compañera de sede Unicentro, Betsy Jazmín Trujillo. Acompañamos a su familia y amigos en este difícil momento”, expresaron.

Por su parte, familiares de la señora Betsy, lamentaron su muerte en redes sociales. “Hermana de mi vida, no entiendo por qué a ti, no entiendo esto. Te vas para el cielo, pero me dejas un vacío horrible. Voy a extrañar tus ‘te amo’. No quiero decir adiós, solo quiero decir un hasta pronto. Siempre estarás en mi corazón con tu hermosa sonrisa, como tú decías: ‘la sonrisa de las Trujillo’”, escribió en Facebook, una mujer que se identifica como Sharon Andrea Trujillo.

Por otra parte, quien sería su pareja sentimental, Bryan Velasco, escribió en la red social: “La vida me ha dado los golpes más duros en menos de un año; en noviembre se me fue mi mamá y ahora te perdí a ti mi reina, mi compañera de vida, mi felicidad absoluta. No se cuánto pueda soportar este dolor, te amo. Algún día nos volveremos a ver de nuevo, se me fue un pedacito de mi vida. Este dolor jamás lo voy a superar”, manifestó.

Cabe mencionar que, de acuerdo con un informe del Observatorio de Movilidad de Cali con corte al 24 de mayo, en lo corrido de este año se han registrado 99 accidentes y 14 víctimas fatales. Con el caso que se presentó el pasado miércoles, ya son 15 las personas que han fallecido en siniestros viales en la ciudad.

¿Cómo evitar los accidentes en moto?

En los últimos años, la motocicleta se ha convertido en uno de los medios de transporte de mayor utilización en Colombia, así lo reconoce el Centro de experimentación y seguridad vial (CESVI).

Entre los puntos a favor de este medio de transporte está su bajo costo de adquisición y el precio favorable de su combustible. Además, su versatilidad y su fácil mantenimiento.

No obstante, el CESVI argumenta que el crecimiento de motocicletas está opacado por el aumento de los accidentes viales, “el cual es casi proporcional al número circulante de estos vehículos”.

En criterio del centro, “la gran mayoría de los accidentes es generada por no respetar las normas de tránsito, como semáforos en rojo, señal de pare, paso a nivel peatonal (cebra) y el no uso o uso inapropiado de los elementos de protección, como el casco”.

Recomendaciones

A continuación, recomendaciones del Centro de experimentación y seguridad vial para disfrutar de la moto y no accidentarse en el intento.

1. Mantenerse visible

Además del uso del casco y las prendas reflectivas, se debe mantener encendida la luz frontal durante todos los desplazamientos.

Revisar su adecuado funcionamiento y ejecutar las operaciones de mantenimiento del sistema eléctrico y de iluminación de la motocicleta. Con lo anterior, será visible para los demás vehículos, no solo durante la noche, sino en el día.

Los cascos de colores brillantes pueden ayudar a otros a verlo. Se deben vestir ropas brillantes para incrementar sus posibilidades de ser visto.

2. Respetar la línea de ‘pare’ y la señal de ‘pare’

Detenerse completamente antes de la línea y señal de pare.

Tener precaución al detenerse, porque pueden venir vehículos detrás o peatones sobre la cebra.

3. Tránsito en curvas

El adelantamiento en curvas limita la visibilidad de los demás vehículos que transitan por el carril contrario al del desplazamiento. En consecuencia, debe regular la marcha y esperar a que tenga un tramo recto para que se pueda realizar la maniobra de adelantamiento con plena seguridad y visibilidad.

Al tomar curvas en su motocicleta, se debe comenzar en la parte de afuera de la curva para incrementar su línea de visión y el radio efectivo de curvatura. A medida que doble, se debe mover hacia el interior de la curva, y pasando el vértice, desplazarse hacia fuera para hacer la salida.

4. No transitar en pares con otros motociclistas

Nunca se debe transitar en paralelo a otro motociclista; en caso de una situación riesgosa (esquivar un auto o algo en su ruta) no tendrá lugar hacia dónde ir.

No conversar con otro motociclista mientras se conduce. Para un encuentro verbal, debe esperar a que ambos se hayan detenido.

5. No obstaculizar la zona peatonal, acera para peatones y fuera de ciclovías y ciclorrutas