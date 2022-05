Pilas: Registraduría alertó que hay más de 16.000 cédulas sin reclamar en Cali

La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó que en Cali hay más de 16.000 cédulas sin reclamar. El ente recordó, a propósito de las elecciones presidenciales del próximo domingo 29 de mayo, que este documento es requisito fundamental para ejercer el derecho al voto.

Además, el registrador especial de Cali, , Juan Carlos Dorado, anunció que los ciudadanos que aún no reclaman su cédula tienen plazo de hacerlo hasta el viernes 27 de mayo, a las 4:00 p.m.

De otro lado, el registrador Alexander Vega Rocha aseguró que estas serán las elecciones más observadas internacionalmente en la historia de Colombia.

“Más de 27 organizaciones internacionales estarán presentes en Colombia para hacer acompañamiento técnico y observación electoral durante los comicios del 29 de mayo, en los que se elegirá presidente y vicepresidente de la república para el período 2022-2026″, afirmó Vega.

También indicó que son ocho misiones acreditadas, algunas de estas tienen carácter técnico y han hecho un acompañamiento en los diferentes simulacros que se han realizado.

“La Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el International Foundation for Electoral Systems (IFES), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), Transparencia Electoral, el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional), la Association of World Election Bodies (A-WEB). Todas tienen el objetivo de brindar garantías y blindar el proceso y verificación a los softwares de escrutinios”, puntualizó el registrador nacional.

También afirmó que estos comicios serán los más vigilados de la historia, por lo que insiste a los ciudadanos que todas las garantías por parte de la organización electoral a la ciudadanía, los votantes y las fuerzas públicas, están bajo control. “Hemos trabajado desde el 14 de marzo con todas las campañas, y las decisiones que se han tomado en el plan de acción han buscado, no solo garantías para los candidatos, sino, sobre todo, garantías para la ciudadanía, para que se ejerza el voto”, dijo.

También informaron que hay 61.196 testigos electorales, los cuales han sido postulados por las diferentes agrupaciones políticas:

Pacto Histórico: 42.290

Equipo por Colombia: 17.557

Liga de Gobernantes: 560

Centro Esperanza: 430

Movimiento Salvación Nacional: 348

Colombia Justa Libres: 11

61 196 testigos electorales han sido postulados por las agrupaciones políticas: 17 557 por el Equipo por Colombia, 42 290 por el Pacto Histórico, 430 por Centro Esperanza, 560 por la Liga de Gobernantes, 348 por el movimiento Salvación Nacional y 11 por Colombia Justa Libres. pic.twitter.com/gy9OhrglNk — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 25, 2022

El registrador Nacional, Alexander Vega, dijo en Vicky en Semana que en las elecciones legislativas e interpartidistas que se llevaron a cabo el pasado 13 de marzo sí hubo actuación dolosa por parte de algunos jurados de votación.

“La verdad, de las 23.000 mesas que llegaron totalmente ilegibles, en 5.000 sí veo actuación dolosa. Nosotros encontramos que 15.000 jurados de esas 5.000 mesas; uno no se explica por qué, si ya habían diligenciado bien el formulario, tacharon los votos de los candidatos y de los partidos. Entonces la sensación dolosa sí existe”, afirmó Vega.

¿Cómo reclamar un documento de identidad en la Registraduría?

Para reclamar los documentos es necesario agendar una cita a través de la página web de la Registraduría www.registraduria.gov.co y digitar su número de identidad. La entidad se encargará de estipular turnos específicos para mantener los protocolos de bioseguridad en las sedes y evitar tanto aglomeraciones como riesgos de contagios. Cabe mencionar que en tal caso que una de las sedes no cuenten con el agendamiento de citas, la atención será por orden de llegada.

Para la entrega de tarjetas de identidad, solo se entregan a los mayores de 12 años y en el caso del registro civil de nacimiento, la Registraduría informa que se podrá solicitar en las notarías con funciones registrales autorizadas en el país.

Asimismo, la Registraduría enfatiza que para realizar los pagos de los trámites el sistema PSE seguirá habilitado en la página web y para quienes hagan el pago en entidades bancarias, o a través de Operadores Postales de Pago, podrán usar el pin de la consignación, tirilla o factura a través del mismo sistema.