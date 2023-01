Por una ensalada, varias mujeres protagonizaron fuerte pelea en Buga, Valle del Cauca

En redes sociales se hizo viral un video que ha causado gran indignación. La grabación tiene como protagonistas a un grupo de mujeres que se agredieron físicamente en un establecimiento comercial del parque biosaludable El Vergel en el municipio de Buga (Valle del Cauca).

Al parecer, el fuerte agarrón se presentó porque varias comensales habrían pedido ensaladas de frutas, sin embargo, no habrían querido pagar la cuenta, supuestamente, porque el pedido tenía mal sabor.

Inicialmente, la cámara de seguridad muestra a una de las vendedoras discutir con una de las comensales en una de las zonas del negocio: “sino tiene plata, dígame, como es posible que me diga que dos ensaladas le salieron malas”, se le escucha decir a la vendedora.

Mientras que otra de las mujeres la reta: “cómasela pues. Se descuadró mami”, dice una de las mujeres que había pedido ensalada.

A la escena entraron dos comensales más, al parecer, acompañantes de la primera mujer que hace el reclamo; una de ellas, en medio de la discusión que se estaba adelantando, se fue encima de una de las vendedoras y se empezaron a agredir fuertemente. Aunque las demás intentaron terminar la pelea, los ánimos cada vez se fueron caldeando más y todas terminaron agrediéndose. Incluso, una de ellas terminó arrastrada del cabello.

Momento en el que una de las comensales agrede a una de las encargadas del negocio. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Otras de las mujeres que estaba discutiendo por el sabor de la ensalada, golpeó a una de las encargadas del negocio, insistiendo en que no iban a pagar la cuenta. Finalmente, se escuchan los gritos alrededor; entretanto, varios de los presentes estaban esperando que uniformados de la Policía hicieran presencia en el lugar.

Los comentarios en redes no se hicieron esperar. “Salieron a comer sin plata y formar desorden”; “cobren antes de entregar el producto; así se evitan a las personas acostumbradas a eso”; “si la ensalada estaba mal, lo correcto es hacer el reclamo antes de comer pero se la comieron casi toda y ahí si estaba en mal estado, eso es robar”; “solo espero que la ley haga algo sobre esas personas, eso se llama lesiones personales, se ven las agresiones de ellas contra las otras muchachas”; “la verdad, yo siempre voy a El Vergel a comer helado y me parece muy rico todo; eso es montaje de las personas que a lo mejor siempre hacen lo mismo y ahí no les cuajó”. Fueron algunos de los comentarios.

Imprudencia al volante

Una grabación que tuvo lugar en el municipio de Buga (Valle del Cauca), muestra a una mujer conduciendo una motocicleta con su hijo a bordo como parrillero y sin casco de seguridad.

Mientras se movilizaban por la zona llamada La Bombonera, colisionaron con otro motociclista que estaba estacionado a un lado de la vía. Algunos manifiestan que dicha imprudencia puso en riesgo la vida del menor de edad.

La mujer y el niño quedaron en el suelo por varios minutos. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Después de ocurrido el accidente, se ve a la mujer y al pequeño quedar en el suelo por varios minutos, mientras los vecinos del sector y un patrullero de la Policía los auxiliaron. Hasta el momento, se desconoce si sufrieron heridas de gravedad.

La comunidad auxilió a la mujer y al niño. - Foto: Pantallazo video autor anónimo

Sin embargo, los comentarios por parte de los ciudadanos no se han hecho esperar. “Pues por donde se mire, la imprudencia es de la señora por elevada”; “primero, ese hombre qué pensó parando así de la nada en la mitad de la vía, llega a hacer esto en una vía rápida y hasta ahí llega, no pone estacionarias ni nada. Y segundo, la mujer como es que no guarda una distancia prudente y no anda con casco”; “cuándo será que dejarán de ir en moto sin casco”. Han sido algunos de los comentarios.