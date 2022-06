Profesor acusado de abuso sexual en Cali fue enviado a la cárcel

Denuncias y dolorosos testimonios de prácticas de abusos sexuales ejercidas por el docente Camilo Capote, contra estudiantes y exalumnas del Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali, fueron conocidas; por eso el hombre tenía orden de captura, la cual se realizó el pasado domingo, 29 de mayo, cuando se había dirigido a su puesto de votación en el marco de las elecciones presidenciales.

La información fue corroborada por el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien aseguró que la primera vuelta presidencial dejó 85 personas capturadas, entre ellas Capote, el profesor de artes escénicas de un programa infantil y juvenil de Cali.

Las cuentas que tiene pendiente el profesor incluyen un presunto caso de abuso sexual en contra de un niño y estudiante del programa que tenía a cargo en la capital del Valle, donde fue puesto a disposición de un juez de Control de Garantías.

El docente llegó a su puesto de votación, donde lo estaba esperando el Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de la Fiscalía. Presentó su cédula y de inmediato fue notificado de la orden de captura en su contra.

“Entre los capturados está el profesor de un instituto educativo en Cali (Valle del Cauca), quien era buscado por el delito de acto sexual violento. Los hechos por los que se le requiere habrían ocurrido mientras ejerció como docente de un programa de licenciatura en artes escénicas y un programa infantil y juvenil”, dijo la Fiscalía.

Por su parte, el abogado penalista Elmer José Montaña Gallego le dijo a SEMANA el pasado lunes, 30 de mayo, que el Juzgado 28 penal municipal con función de control de garantías iba a llevar a cabo las audiencias de legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento en contra del profesor Camilo Capote, la cual se hizo efectiva el día de hoy, martes 31 de mayo.

“La jueza 28 penal municipal impuso medida de aseguramiento, detención preventiva en lugar de reclusión en contra del señor Camilo Capote, profesor de la facultad de artes dramáticas del Instituto Departamental de Bellas Artes de Cali, quien fue imputado por la Fiscalía por los delitos de acceso carnal violento, acto sexual violento y acoso sexual, cometidos contra estudiantes de ese plantel educativo desde el año 2014″, aseguró Elmer Montaña, abogado de las víctimas.

El estremecedor expediente que enreda a un profesor de Bellas Artes en Cali

“El docente decía que tocara mi cuerpo, que me acercara a él y si quería hiciera lo mismo: tocarlo. Yo era una niña de 14 años, no quise hablar con alguien de esto”. Así empieza el dosier conocido por SEMANA de denuncias y dolorosos testimonios de prácticas de abusos sexuales ejercidas por docentes contra estudiantes y exalumnas del Instituto Departamental de Bellas Artes en Cali.

Las denuncias, alrededor de 70, fueron recopiladas entre 2014 y 2021. En todas, estudiantes del programa de Formación Juvenil y de Licenciatura en Artes Escénicas aseguran que el profesor Camilo Capote, quien es director del Festival de Teatro de Cali y hasta hace poco coordinador del programa de formación juvenil de Bellas Artes, cometió actos de abuso contra ellas valiéndose de su autoridad como maestro y una de las voces más reconocidas del arte escénico en la capital del Valle.

“En la misma jornada de clases nos íbamos a otro salón que estuviese solo y practicábamos diferentes escenas (...) me hacía actuar el personaje de manera sensual y luego me inducía a que me tocara”, se lee en otro de los testimonios conocidos por SEMANA.

Y aunque Capote fue suspendido de su cargo en Bellas Artes, las protestas a las afueras de esa alma mater han sido una caja de resonancia por al menos una semana consecutiva. Decenas de mujeres organizaron plantones, marchas y cacerolazos para denunciar que los abusos no vinieron de un solo profesor, sino que hay más docentes involucrados.

“Camilo, nuestro profesor de confianza, estaba informado de una clase en la que el profesor José Fener Castaño nos hizo masturbarnos como ‘flores’ a los 14 años. A prontos meses de ejercer cargo como coordinador, Capote no hizo nada al respecto”, dice otra de las denuncias presentadas por el colectivo de estudiantes a la Fiscalía y a las directivas del Instituto de Bellas Artes.

En otra denuncia de 2018 contra Capote, una estudiante aseguró que el docente las obligó a quitarse sus prendas íntimas. “El ejercicio era quitarnos los bodies y estar con los senos al aire para relajarnos acerca de ese pudor. Él estaba obstruyendo la puerta. Eso fue en el salón Ruquita Velasco. Las estudiantes teníamos entre 15 y 17 años”.

En ese mismo sentido, SEMANA conoció el caso de una joven que en 2020 dejó constancia de que Camilo Capote las invitaba a desnudarse y luego, sin consentimiento alguno, les tomaba fotos. “En una ocasión, Camilo Capote, con el pretexto de hacer arte, nos pidió a mis compañeras y a mí que nos quitáramos las camisas y el sostén, con la idea de madurar en ese aspecto. En ese momento yo era menor de edad y él también nos tomó fotos a todas bajo la excusa de profesionalismo”.

Otra de las estudiantes denunció que, debido al abuso ejercido por algunos de sus profesores en Bellas Artes, sufre ahora un trauma psicológico severo. “Me persuadió con la excusa de que le colaborara con unas fotos. ‘Esta foto me la tomé pensando en vos y la publiqué pensando en vos’. ‘Veo que sí reaccionas a sus publicaciones y a las mías no’. ‘Vos estás loca’. Continuamente recibía comentarios en los que infravaloraba mis emociones y agredía mis espacios”.