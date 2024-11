Un mes y aún no hay justicia por el crimen de Valentina Babilonia en María La Baja, Bolívar: ¿Qué ha hecho la Policía?

El crimen de la joven causó conmoción no solo en Bolívar sino en todo el Caribe colombiano que las autoridades locales ofrecieron una recompensa de 10 millones de pesos por información que le permitiera a las autoridades dar con los responsables, pero nada pasó y el gobernador Yamil Arana la subió a 30 millones de pesos, pero aún nada pasa.

Hay una búsqueda selectiva en la base de datos por parte de los agentes de inteligencia, pero no se sabe el resultado de esta actuación judicial. Entre los residentes de esta población del departamento de Bolívar sienten que este crimen quedará en la impunidad y será uno más en la lista.

“La Policía dice que está trabajando, pero mire ya pasó un mes y no se sabe nada, pero nada. Uno sabe que las investigaciones no van a devolver a Valentina, pero por lo menos se hace justicia terrenal. La verdad, eso se ve bien lejos que capturen a alguien por este caso que nos ha dolido tanto porque las mujeres somo un ser muy valioso en la sociedad”, indicó una joven que reside en esta población, pero quien pidió no revelar su identidad.