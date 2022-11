De forma jocosa este ciudadano le canta la tabla a las autoridades por las obras que adelanta la Alcaldía de Cúcuta

¡Por cierto, gracias al @concejocucuta14 y a los concejales @SoyRaad @EdwardVaronF @VictorCaicedoP y @3Carime por la lupa para ver las obras! No ví un solo avance, pero lo que si ví fue un nido que me señaló @Oliverioconcejo ¡Cómo si el no fuera un animal de la misma especie!