Ciudadanos realizan bloqueos y cierres en Cúcuta por deterioro de la malla vial

Las constantes lluvias que se siguen registrando en la capital nortesantandereana también ha generado un malestar en la comunidad cucuteña ante el deterioro de algunas vías en diferentes barrios de la ciudad.

Pese a que la Alcaldía de Cúcuta, a través de la Secretaría de Infraestructura, avanza en la estrategia denominada Ruta del Asfalto para atender los puntos críticos que presenta mayor afectación en la malla vial, la ciudadanía argumenta que aún hay calles sin pavimentar.

En ese sentido, en el barrio Quinta Bosch la falta de obras han despertado la preocupación de los pobladores de esta zona, quienes han expresado en redes sociales las molestias que deben vivir al atravesar vías en mal estado.

“Realmente estamos cansados de esta situación, nadie nos da una respuesta, nosotros pagamos impuestos y desde hace años estamos esperando la recuperación de calles, esta administración nos promete, hace reuniones y no cumple, no ejecuta, no se concreta a nada”, manifestó Carlos Gamboa, presidente de la Junta de Acción Comunal de dicho sector.

Así mismo, esta situación obligó a los residentes del barrio Quinta Oriental, a cerrar la avenida 8E con calle 5, por el mal estado de la vía. Pues al no ver respuesta de la Alcaldía de Cúcuta, se unió la comunidad de este sector y tomó por su propia cuenta esta iniciativa.

De igual forma, los habitantes del barrio San Martín amenazan con realizar bloqueos viales a inmediaciones de la frontera si de lo contrario no reciben una oportuna respuesta por parte de las autoridades. “Estamos dispuestos a bloquear el puente Tienditas si no responden a los llamados para recuperar las vías”, dice uno de los comentarios en la página oficial de Facebook de la administración municipal.

Ante esta problemática, la entidad encargada aseguró que se vienen realizando obras de mantenimiento y rehabilitación de la malla vial urbana en varias zonas de la ciudad, donde se busca mejorar la movilidad y el tránsito vehicular.

Para mitigar esta situación, los entes territoriales, en su plan de pavimentación, intervendrán en las vías de acceso en los diferentes barrios de la capital nortesantandereana que presentan mayor deterioro en la infraestructura vial, esto como producto del flujo de automóviles.

Estas obras están planeadas en la tercera fase del programa Ruta del Asfalto, dando cumplimiento a los requerimientos de los habitantes de los sectores que presentan afectaciones, como lo son: ciudadela Juan Atalaya, ciudadela La Libertad, barrio Belén, barrio Aeropuerto, entre otros.

Por su parte, la secretaria de infraestructura de Cúcuta, Eliana Medina, fue enfática al mencionar que durante este plan de pavimentación garantizarán el mejoramiento de las rutas de la ciudad. “Allí vamos a intervenir con una inversión aproximadamente de unos 3.000 millones de pesos, la recuperación de unos sectores principales será una realidad”.

La funcionaria explicó que los trabajos en estos puntos presentaban un retraso debido a unos inconvenientes con algunos contratistas, pero que ya se logró solucionar y el proceso se encuentra en fase final.

“Vamos a iniciar con una de las importantes vías que es la avenida Los Faroles, donde hay unos puntos críticos que hemos encontrado, como es todo el sector de la avenida novena este. También vamos a hacer unos trabajos en el barrio Claret y en el sector de Kennedy”, indicó Medina.

La solución al problema de movilidad avanza en las principales calles de la ciudad, donde hasta el momento se han recuperado más de 55 kilómetros, 508 calles intervenidas, 10.138 huecos tapados, para un total de nueve comunas beneficiadas bajo el modelo de la Ruta de Asfalto.