Video: en Salazar, Norte de Santander, arriesgan sus vidas al pasar por un puente hamaca en mal estado

La comunidad del municipio de Salazar de Las Palmas, en Norte de Santander, denuncian que deben atravesar a diario un puente hamaca que lleva tres años en mal estado para llevar a sus hijos al colegio.

Los habitantes de la vereda La Loma, corregimiento de La Laguna municipio perteneciente a Salazar, dieron a conocer mediante redes sociales el inminente peligro que viven padres de familia y niños al tener que atravesar lo que queda del puente hamaca ubicado sobre el el río Peralonso para poder llevar a sus hijos diariamente a la escuela.

Este puente hamaca comunica a Salazar de Las Palmas con el municipio de Gramalote, ambos de Norte de Santander, por las veredas Teherán y La Loma, y es el único acceso que tienen los habitantes de estas dos veredas para cruzar el río y poder comunicarse.

Esta comunidad manifiesta que se encuentran arriesgando sus vidas al pasar con sus hijos en los hombros para llevarlos hasta el plantel educativo y ellos poder hacer sus respectivos trabajos de campo.

Asimismo, aseguran que llevan más de tres años viviendo esta pesadilla “hemos solicitado a los entes gubernamentales en repetidas ocasiones que se intervenga este puente que es de uso necesario para la comunidad y solo recibimos respuesta diciendo: tengan paciencia”, expresó Ciro Alfonso Rodríguez, habitante del sector.

Repudio de la comunidad

Un sin fin de comentarios de rechazo se ha presentado a través de redes sociales por parte de la comunidad nortesantandereana ante dicha denuncia que pone en riesgo a esa población.

“Y eso que nuestro querido gobernador es del oriente del departamento, pero parece que se olvidó que es pueblerino y que no mira para nuestra tierra, hasta que no ocurra algo terrible Dios no quiera, hay si salen a hacer el ridículo haciendo ver qué se lamentan”, manifiesta Alfonso Lindarte.

“Eso es inhumano se arriesgan vidas como la laguna está desprotegida porque ni autoridad hay, menos en La Loma entonces nadie los oye, nadie los apoya ¿qué pasa con los políticos?”, dice Celina Cárdenas.

“Están esperando que pase una tragedia que Dios no lo quiera, los mandatarios se hacen los de la oreja gocha, eso creo que les corresponde a los dos alcaldes de Gramalote y Salazar de las palmas”, argumenta Pedro Fuentes.

“Uy no que peligro, eso es poner la vida en riesgo, eso es lo que deberían hacer los políticos hacer obras para que la gente los tenga en cuenta y voten por ellos pero no se dedican es a hablar mal de los otros candidatos y la corrupción”, afirma Inirida Rivera.

“Que triste pero es la realidad Colombia es el primer país más corrupto de el mundo y los señores gobernantes no están haciendo nada por nuestro pueblo pero en tiempos de elecciones si aparecen como ratas tras el voto para que les crean las mentiras que nos dicen si no hay conciencia no hay nada”, expresa Alberto Martínez Roa.

“A ver dónde está el alcalde de Salazar de Las Palmas, Fran Castrillón, señor alcalde hágase presente, de la cara, ayude ala comunidad, esa misma que de pronto algún día voto por usted”, escribe José Villamizar.

Hasta el momento, a ninguna de las dos administraciones municipales que les compete esta problemática se han pronunciado ante este denuncia. Por ahora, los habitantes de este sector siguen poniendo en peligro la vida de ellos y sus hijos.