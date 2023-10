Elecciones en calma. Aunque se presentaron hechos violentos aislados, la operación democracia tuvo buenos resultados

Se trata de Duperly Arévalo Carrascal, quien laboraba como auxiliar administrativa y era madre de dos menores. La Fiscalía General puso en marcha un “plan de urgencia” con el fin de identificar a los implicados en esta alteración, en especial a la persona que arrojó la cerilla para procesarla por homicidio y tentativa de homicidio, cargos que le podrían dar una condena no menor a 40 años de prisión. En los hechos también resultaron con quemaduras de gravedad tres funcionarios y un policía.

El reprochable ataque no estuvo exento de la polémica, pues en un primer momento el presidente Gustavo Petro no rechazó el vandalismo. Por el contrario, le endilgó la responsabilidad al Consejo Nacional Electoral al señalar: “Con todo el respeto (...) no se puede inhabilitar candidatos la víspera de las elecciones. Eso es disparar la violencia e incendiar el país. Ya hay una persona muerta en Gamarra, Cesar”.