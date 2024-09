Fiscal le amarra las manos a la Policía en las protestas violentas: esta es la insólita directiva que empodera a los vándalos y desprotege a los ciudadanos

Gabelas penales

El presidente del Colegio de Abogados Penalistas, Francisco Bernate, fue claro: “La protesta debe incomodar, no es problema, pero en ningún caso puede validarse que se cometan delitos como daños a la propiedad pública, privada, establecimientos de comercio, mucho menos a las personas. El Código Penal no está derogado. Si hay actos de violencia física contra funcionarios por el ejercicio de su labor, eso es un delito. Si hay daños a la propiedad, eso es un delito”.

Otro tema planteado en el documento es el hecho de priorizar la figura de principio de oportunidad cuando los protestantes han cometido delitos. Al respecto, el abogado Juan Camilo Sanclemente advirtió que “tienen que reparar y, si no reparan, ¿cómo les van a dar un principio de oportunidad? O es que el Estado va a decir ‘yo me siento reparado con su perdón público o arrepentimiento’”.

Y fue más crítico: “Está prevaleciendo el interés político y desconociendo lo que establece el Código Penal, están disfrazando actos criminales en protestas sociales, cuando eso no está establecido. Quien legisla es el Congreso, no la Fiscalía”.

Bloqueos

Para Julián Quintana, abogado penalista y exdirector del CTI de la Fiscalía, “la directiva no puede variar las pautas ya decantadas por la ley y la jurisprudencia, no puede renunciar a la persecución penal cuando sea evidente que en la protesta se configuró un delito con consecuencias tan nefastas como la muerte de personas dentro de ambulancias que no pudieron llegar a un centro de salud especializado”.

Manos amarradas

Una de las acciones de las autoridades en casos de violencia en las protestas era conducir a los vándalos a centros de detención temporal. Esto no podrá volver a ocurrir no solo porque la directriz lo limita, sino porque los policías tendrán de forma prioritaria los ojos de la Fiscalía encima.

Jurisdicciones

La protesta social es legal y legítima, pero no puede ser licencia para delinquir, y quienes cometan delitos deben ser judicializados. Por eso, el abogado Sanclemente puntualiza: “Si nos vamos al estallido social, muchas de esas personas que cometían delitos formaban parte de la primera línea; hay condenas, estaban financiadas por grupos al margen de la ley, en su mayoría por el ELN, fueron entrenados, formaban parte de ese grupo criminal. Su fin no era una protesta social, era paralizar el país”. Este viernes, el presidente Petro se mostró satisfecho por la directiva de la fiscal Camargo y la felicitó. “La protesta social no es un crimen. Bien por la Fiscalía. No más cárcel por protestar y pedir justicia. He ordenado a toda la fuerza pública de Colombia no levantar jamás las armas mortales contra el pueblo”.