Lío de tierras enreda al director de la ANT por, presuntamente, avalar construcción de urbanizaciones ilegales en Villavicencio

Harman saltó de la Alcaldía de Villavicencio a la ANT. A esta importante posición llegó con pliego de cargos en la Procuraduría. Y ahora, según los denunciantes, contra él cursa un proceso en la Fiscalía, justamente por no atender los fallos de la Justicia que habrían evitado la prolongación de una estafa.

¿Trampa en tierras? El Gobierno está en riesgo de comprar baldíos en el Chocó. Titulaciones no acreditan propiedad de tenedores

“La actuación desarrollada por el inspector 8 municipal de Policía de esta ciudad, el día 5 de noviembre de 2021, no solo resultó contraria a derecho, sino que vulneró principios y derechos fundamentales de terceros como el de publicidad, confianza legítima y, de paso, el debido proceso y el derecho a la defensa”, explicó el Juzgado Primero de Familia de Villavicencio.

El abogado fue al lugar y advirtió que el alcalde Baquero tendría alguna clase de “vínculo” con los llamados tierreros. Estos son los mismos que aparecen en la compulsa de copias del Juzgado, que ordena las medidas cautelares. El jurista enumera una lista de actuaciones que hasta hoy, según los denunciantes, no se han cumplido por ninguna autoridad de Villavicencio. “No entendemos por qué, si es que los Ditterich le dieron plata para la campaña, que es lo que nos dicen, si es su relación de amistad, por qué no lo ha dicho públicamente y entonces pide un alcalde ad hoc o se declara impedido, pero no comete el fraude a resolución judicial que empezó a cometer”, señaló el abogado.