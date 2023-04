El escandaloso despido de la secretaria de Salud de Medellín; el alcalde Daniel Quintero respondió

Una nueva polémica tiene lugar en los pasillos de la Alcaldía de Medellín por el despido de la secretaria de Salud, Milena Lopera. Mientras ella sospecha que la decisión podría estar relacionada con una contratación que se negó a reversar, Daniel Quintero la desmiente.

La mujer llegó al puesto hace cinco meses cuando abandonó el cargo Andree Uribe para promocionar su nombre en las elecciones regionales. Esta última fue la que recomendó a Lopera para tomar las riendas de la entidad y el mandatario respaldó esa petición.

En un principio, todo habría sido color de rosas para la nueva secretaria y el panorama se oscureció, supuestamente, cuando su madrina mostró serios reparos y se alejó del partido político que comanda el alcalde. Al parecer, en ese momento despertó la desconfianza.

Presuntamente, los integrantes del gabinete no le volvieron a contestar los mensajes de WhatsApp y sus solicitudes se tramitaban con lentitud. Pese a este escenario, seguía con la frente en alto y respondiendo por las obligaciones que le fueron encomendadas.

Alcaldía de Medellín. - Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

“Yo sentía mucha presión”, manifestó. Sin embargo, la tensión aumentó cuando la administración distrital le pidió que reintegrara a la cartera 45 mil millones de pesos que se habían destinado para la ampliación de la unidad médica de Santa Cruz.

Esa plata fue enviada al Instituto de Desarrollo de Antioquia (Idea) como garantía para poder recibir el visto bueno de las autoridades sanitarias e iniciar la obra. Así las cosas, se le solicitó devolver la inversión y se negó rotundamente por las complicaciones legales.

Después de varias mesas de negociación y su férrea posición, la Secretaría de Gobierno le pidió la renuncia el jueves 30 de marzo y se hizo efectiva el sábado 1 de abril. No obstante, el escándalo se despertó en las últimas horas cuando la exsecretaria decidió hablar.

Ella sospecha que el despido puede tener relación con los dos escenarios: el contrato y el divorcio de Andree Uribe con el recién partido político Independientes. Pero no da por hecho la situación. “Estas son posibilidades, puede que hubiera pasado por otra cosa”.

Esta es la vista del Centro Administrativo La Alpujarra donde se encuentan la Alcaldía de Medellín, la Gobernación de Antioquia entre otras entidades públicas - Foto: Getty Images / Margarita Shudro / EyeEm

El alcalde Daniel Quintero respondió que la solicitud de la renuncia no guarda relación con el proceso contractual de Santa Cruz, sino que hace parte de sus decisiones administrativas para consolidar un equipo que lo lleve a alcanzar sus objetivos.

“No, eso es falso, totalmente. Obviamente nosotros hacemos cambios, el alcalde elegido por los ciudadanos soy yo, yo voy tomando decisiones y haciendo cambios en función de lo que es mejor para la ciudad y le está yendo bien. Son los cambios típicos que ocurren dentro de un gabinete”, agregó.

La relación con Andree Uribe se fracturó en medio del proceso de elección de la persona que va a representar a Independientes en la contienda por la Alcaldía de Medellín en octubre. Ella compartía ese objetivo con el primo de la esposa de Quintero, Juan Carlos Upegui.

El método que escogió la agrupación para escoger la ficha no la complació. En consecuencia, tomó la decisión de apartarse del grupo y promover su candidatura aparte. Desde entonces, ha emitido declaraciones públicas que no han caído bien en la administración distrital.

Panorámica del Centro de Medellín - Foto: Guillermo Torres /Semana

Ese comportamiento, y la estrecha relación que tiene con Lopera, habrían desencadenado la polémica renuncia, despertando desconfianza entre los fieles funcionarios del alcalde. “Yo creo que también fue por desconfianza. Empecé a tener muchas dificultades. Me dejaban en visto, no me contestaban”, alegó la exsecretaria.

Junto a Lopera, salió de la administración el señor Juan Guillermo Berrío, quien se venía desempeñando como secretario de Participación Ciudadana, para unirse a la campaña política de Upegui por parte de Independientes.