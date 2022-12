Impresionante: hombre recibió ocho disparos de un atracador en Medellín, pero no se dejó robar

Los atracos en la capital antioqueña cada vez son más recurrentes, a cualquier hora del día y en los lugares que menos se imagina la gente que va a ser víctima de los amigos de lo ajeno. Esta vez, en un video grabado por un hombre que iba en un taxi, a tan solo dos cuadras del Centro Comercial Unicentro, quedó en evidencia el forcejeo entre un delincuente y un ciudadano a quien le intentaron quitar un bolso.

Específicamente, el caso ocurrió a las 5:00 de la tarde, donde un ciudadano que iba a hacer una diligencia en la Notaría 5, lo estaban esperando dos hombres en una motocicleta. Uno de ellos se bajó de la motocicleta y le puso el arma en la cabeza a la víctima, precisamente en el momento que iba a ingresar a las oficinas de la entidad.

El ladrón se fue directamente por el bolso, pero el hombre, muy valiente, forcejea para no dejarse quitar las pertenencias. En ese instante que intentaban robarle todo, los delincuentes dispararon varias veces con arma traumática. Sin embargo, al ver que no lograron el cometido, de inmediato huyeron los delincuentes en la motocicleta. Las heridas que sufrió la víctima no fueron de gravedad.

“Dijo que había retirado un dinero de un banco en Unicentro y que iba a hacer un negocio con un señor que lo estaba esperando en la notaría; sin embargo, no supimos la cifra exacta que llevaba en el bolso”, informaron desde el comando de Policía, sede Laureles.

Posteriormente, el ciudadano fue trasladado por las autoridades a un centro asistencial, donde se recupera actualmente. Desde la Policía informaron que de inmediato analizaron todo el sistema de cámaras de la zona, donde actualmente se adelantan las investigaciones para dar con las capturas.

Y es que la Secretaría de Seguridad de Medellín anunció que cerca de 32.000 personas han interpuesto en el transcurso de este año denuncias por ser víctimas de distintas modalidades de robo. El centro de Medellín es el sitio más inseguro, con más de 7.000 denuncias.

Según los registros de las autoridades, la modalidad más utilizada es el atraco a mano armada, con más de 12.000 denuncias. La modalidad de halado de automotores registra más de 4.000 casos. A esto se le suma el llamado cosquilleo, que ha sido utilizado por organizaciones criminales en más 4.800 oportunidades.

Según los datos del Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia de Medellín, entre el primero de enero y el 10 de octubre de 2022, en la ciudad han muerto 32 personas en medio de hurtos. Este índice está disparado en 14 % frente a las estadísticas de 2021, cuando fallecieron 28 ciudadanos en escenarios asociados al fleteo.

¿A qué hora roban en Medellín?

El horario preferido por los ladrones es cuando las personas están retornando a sus hogares de las jornadas diarias, dado que, con base en un informe elaborado por investigadores del Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, los horarios en los que se recibe el mayor número de quejas son entre las 5:00 y 8:00 p. m., tal como se ha registrado masivamente en las redes sociales.

El 71 % de las denuncias instauradas ante las autoridades explican que fueron abordados por los delincuentes cuando estaban caminando. Las prácticas más utilizadas son el atraco, descuido y cosquilleo. Ahora bien, eso ocurre con más frecuencia en las vías públicas, las estaciones del Metro de Medellín y establecimientos comerciales.

“En la mayoría de los casos no se reporta el uso de armas. El segundo medio más utilizado son las armas de fuego”, reportó el estudio. Sin embargo, hay una diferencia importante: los ladrones en la ciudad abordan con repetición a los hombres con elementos intimidatorios, mientras que a las mujeres las forcejean sin equipos delictivos.

Con base en estos escenarios, de acuerdo con los datos analizados, desde 2003 hasta 2021, el promedio diario de hurtos a personas es de 37,2 personas. Mientras que en los primeros seis meses de 2022 las denuncias de robo estuvieron sobre los 70 casos cada día, según la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín.