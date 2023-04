La sorpresa que se llevaron unos ladrones al intentar robar un negocio en Antioquia: era atendido por un policía

- Foto: Getty Images / Flying Colors Ltd

- Foto: Getty Images / Flying Colors Ltd

Un intento de hurto terminó en una fuerte balacera en el norte del Valle de Aburrá. En medio del cruce de disparos, una persona perdió la vida y dos más resultaron heridas. Las autoridades abrieron una investigación para descifrar las causas de la emergencia.

Según la información revelada por la Policía Metropolitana, una pareja de ladrones se pusieron el objetivo de arrebatar los objetos de valor que se tenían al interior de un establecimiento comercial ubicado en el barrio Cabañas del municipio de Bello.

Ellos habrían intimidado a las víctimas con un arma de fuego para que cedieran a sus pretensiones. Sin embargo, no contaron que el propietario también tenía una pistola y la accionó en repetidas oportunidades para hacerle contrapeso a sus amenazas.

Los ladrones no se quedaron quietos y respondieron con la misma contundencia. La balacera causó revuelo. Uno de los ilegales quedó tendido en el piso sin signos vitales y el otro malherido. En esas mismas condiciones resultó el administrador del establecimiento.

El incidente se reportó en la zona urbana del municipio de Bello, Antioquia. - Foto: Cortesía Alcaldía de Bello.

Ahora bien, la Policía entregó detalles que llaman la atención en Antioquia. El dueño del local es miembro de la institución, el mismo que accionó el arma para defenderse. Él no estaba de servicio, sino que se encontraba disfrutando de su período de vacaciones.

Así lo comentó el comandante de la unidad a la que pertenece el protagonista, brigadier general Carlos Rojas: “Vienen dos sujetos en una motocicleta y pretenden hurtarlos. El policía desenfunda su arma de propiedad y se genera un intercambio de disparos”.

El hombre que acompaña al ladrón fue detenido por las autoridades y remitido a un centro hospitalario de la subregión donde se recupera de las heridas. De momento, el suceso está en materia de investigación y se desconoce los delitos que le imputarán.

Lo cierto es que hay preocupación por la seguridad de este sector. Con base en los datos del Sistema de Información Estadística, Delincuencial, Contravencional y Operativa de la Policía Nacional, en 2023 se han recibido 67 denuncias por robo en establecimientos.

Imagen de referencia de hombre apuntando con un arma de fuego. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En su mayoría, los ‘dueños de lo ajeno’ usan las armas de fuego para amenazar a los comerciantes. Eso ha causado varias muertes violentas, tal como la que se anticipó. El mismo escenario se repite en Medellín donde diez homicidios tienen relación con hurtos.

Los ladrones no tendrían límites. Por ejemplo, la Policía Nacional también confirmó que una religiosa fue víctima de un violento robo cuando estaba consumiendo productos al interior de un establecimiento comercial en la zona urbana del municipio de Bello.

La cámara de seguridad del lugar captó la dramática escena que ocurrió a plena luz del día: un hombre ingresó con un casco en la cabeza y, mientras se dirigía a la mesa donde estaba la monja, sacó un arma de fuego para intimidarla.

Ella estaba acompañada por otra mujer. A las dos les pidió que le entregaran los objetos de valor que tenían. Primero recibió un celular sin necesidad de forcejear. Sin embargo, fue la señora vestida de hábitos quien mostró resistencia, pero al final se llevó todo.

Monja fue víctima de un atraco en un establecimiento comercial de Bello, Antioquia. - Foto: Fragmento de video publicado por Denuncias Antioquia.

En las imágenes se observa el momento exacto en el que toma los elementos y los guarda como si fueran sus pertenencias. Antes de salir del lugar, agarró un maletín que estaba colgado de una silla, donde se presume que estaban guardados dos millones de pesos.

El protagonista volvió a cruzar la puerta con total normalidad, pero el rostro quedó en evidencia. No obstante, las autoridades no han podido avanzar en las investigaciones del caso porque, de momento, no se ha instaurado una denuncia formal por el incidente. En efecto, se pidió alertar cuando se presente este tipo de hechos.