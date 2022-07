Nuevamente la Personería de Medellín está bajo el agua; piden nueva sede

Cuando los empleados de la Personería de Medellín empezaron su jornada laboral este lunes encontraron los pasillos llenos de agua y un fuerte olor que advertía sobre otra emergencia que frenaría la prestación de los servicios del Ministerio Público.

La novedad de este día es que la inundación se dio por cuenta de tuberías por donde circulan aguas residuales. En consecuencia, en las primeras horas no prestarán atención en el centro de la ciudad.

En imágenes registradas por el personero de la capital de Antioquia, William Yeffer Vivas Lloreda, se observa el material a un lado de los pasillos, mientras que los equipos están cubiertos con plásticos para evitar el daño producto de las lluvias que se han filtrado.

“Nuestros servidores, al llegar a la entidad, encontraron que la Personería se encuentra nuevamente inundada. Lo nuevo es que se da por aguas residuales, lo cual presenta un olor fuerte que no permite su funcionamiento”, afirmó el funcionario.

Este incidente fue aprovechado por el Ministerio Público para reiterar la necesidad de una nueva sede que cumpla con todas las garantías de seguridad para cuidar la integridad de los trabajadores y la infraestructura física de las oficinas.

De acuerdo con la Personería, el sitio donde están ubicados tiene, desde hace 10 años, problemas de contaminación de gases y hacinamiento. Hace dos meses, por ejemplo, los organismos de socorro ordenaron desocupar las instalaciones porque un elemento tóxico estaba circulando en la zona.

Precisamente, la entidad advirtió que la Asociación Sindical de la Personería instauró una tutela cuyo fallo hace responsable al Ministerio Público y al municipio de Medellín por la vulneración al derecho de la seguridad y la salubridad pública.

Ahora bien, el pedido vincula a la administración del distrito de Medellín a mejorar esas condiciones. Sin embargo, no se ha recibido una respuesta sobre los pedidos urgentes que se han hecho por todos los canales de comunicación.

Recientemente, un grupo de empleados de la Personería realizó una manifestación pública ante las instalaciones de la Alcaldía de la capital de Antioquia para lograr la atención a razón de que el sitio, propiedad de la administración, no es adecuado.

“Este espacio no estaba diseñado inicialmente para prestar servicios administrativos, porque no cumple con las condiciones laborales mínimas e idóneas, no solo por las fallas estructurales que causan las constantes inundaciones, sino también por las características dañinas del aire en el ambiente que generan riesgos para la salud humana”, dijo la personera Auxiliar de Medellín, Olga Lucia Rodríguez.

En medio de una confrontación por medio de Twitter donde una usuaria le preguntó al personero sobre las acciones que se están tomando para atender la situación, él señaló que hay una mesa de trabajo donde buscan opciones con el fin de resolver la problemática.

Ante la crítica de que el tema se ha gestionado con mensajes en redes sociales, William Yeffer Vivas Lloreda respondió:

“No la utilizamos para resolver problemas, la utilizamos para honrar el deber de informar a todos de cuánto ocurre en el cumplimiento de nuestra labor misional. Esta problemática tiene más de 10 años y estoy seguir que muchos no la conocían, hasta cuando lo divulgamos”, aseguró el funcionario.

En el primer semestre del año, a causa de las fuertes precipitaciones que se registraron en el Valle de Aburrá producto de la primera temporada de lluvias, las instalaciones de la Personería cada semana estaban inundadas. En una ocasión, el material documental se afectó.

En esa entidad avanzan las investigaciones contra las secretarías y funcionarios de la Alcaldía de Medellín que son acusados de estar inmersos, presuntamente, en casos irregulares de la contratación pública.