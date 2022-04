Personería de Medellín pide ser reubicada con urgencia, por problemas en su sede

Luego de la evacuación que se realizó el pasado 21 de abril, funcionarios de la Personería de Medellín no han podido retornar a su lugar de trabajo. Lo anterior, en cumplimiento a las recomendaciones brindadas por parte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín que adelantaba evaluaciones para determinar la presencia de gases en el ambiente, los cuales, podrían ser perjudiciales para la salud.

Ante esta situación, el personal Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá adelanta hoy martes una visita con equipos especiales para evaluar la situación actual del aire en la Sede Central, y así, determinar si la calidad del aire se encuentra en condiciones normales.

Aunque las oficinas de atención al público funcionan con total normalidad, algunos funcionarios han decidido trabajar a las afueras de las instalaciones por el riesgo que allí se presenta.

Al respecto, la personera Auxiliar de Medellín, Olga Lucia Rodríguez, manifestó que “este espacio no estaba diseñado inicialmente para prestar servicios administrativos, porque no cumple con las condiciones laborales mínimas e idóneas, no solo por las fallas estructurales que causan las constantes inundaciones, sino también por las características dañinas del aire en el ambiente que generan riesgos para la salud humana”.

Ante esta situación, La Personería solicitó de manera urgente el cambio de sede que cumpla con las condiciones necesarias para prestar servicios administrativos. Pues allí, se han presentado fallas estructurales que causan inundaciones, además de aparentes características dañinas del aire.

Es por ello, que desde el 2021 la entidad ha solicitado cambio se sede en repetidas ocasiones, pero a la fecha esto no se ha cumplido.

“La Personería de Medellín necesita unas instalaciones apropiadas que no comprometan el contenido de su información, la seguridad y salud de su personal humano, ni la integridad de los equipos tecnológicos; requisitos que no se cumplen estando ubicados en un nivel subterráneo”, agregó la Personera.

La Personería hace nuevamente un llamado a la pronta entrega de la Sede El Bosque, para que así los niveles de hacinamiento en la Sede Central empiecen a disminuir, y la Unidad Permanente para los Derechos Humanos pueda retornar a la instalación afectada.

Toda la situación presentada en estos últimos días, está siendo monitoreada por los bomberos y se encuentra además, en investigación por parte de las autoridades competentes.

¿Por qué fue evacuada La Personería?

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín ordenó la evacuación inmediata de las oficinas de la Personería de la ciudad, localizadas en la plaza de la libertad. Al parecer, una sustancia desconocida estaba circulando por las instalaciones.

A las 10:00 de la mañana los empleados empezaron a reportar síntomas asociados a intoxicación por inhalación de gases.

“14 funcionarios de la entidad manifestaron molestias en las vías respiratorias y síntomas como dolor de cabeza, mareo, náuseas, taponamiento de oídos, ardor en ojos y garganta”, informó la alcaldía.

De inmediato, los organismos de socorro atendieron la emergencia con una inspección profunda y, en consecuencia, descartaron la presencia de un material inflamable.

En consecuencia, solicitaron mantener a los empleados fuera de las instalaciones durante tres horas mientras se realiza la purificación del aire.

A raíz de esta situación, la personera auxiliar de Medellín, Olga Lucía Rodríguez, insistió en la necesidad de reubicar la sede del ministerio público dado que no cuentan con las garantías de infraestructura para desarrollar el trabajo.