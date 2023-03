Pico y placa en Medellín: así aplica la medida este miércoles 22 de marzo

Con el objetivo de reducir el flujo de vehículos y mejorar las condiciones en la calidad del aire, las autoridades en Medellín y en el Valle de Aburrá mantienen el pico y placa para taxis, vehículos particulares y motocicletas.

La restricción incluye camperos, motocarros y cuatrimotos, que deberán cumplir con la medida conforme al último dígito de la placa. Para motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores, de dos y cuatro tiempos, se usará con el primer número de la placa.

Sanciones por incumplir el pico y placa en Medellín. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Esta medida rige desde las 5:00 a.m. hasta las ocho de la 8:00 p.m. para los particulares, tal como se aplicó durante el año 2022. Mientras que los automotores ‘amarillos’ entran a las 6:00 a.m. y terminan a la misma hora de los demás.

En ese sentido, para este miércoles, 22 de marzo, la medida aplica de la siguiente manera:

Particulares: con placas terminadas en los dígitos 1 y 4, en el horario de 5:00 a. m. a 8:00 p. m.

Motos de 2 y 4 tiempos: con placas iniciadas en 1 y 4, en el horario de 5:00 a. m a 8:00 p. m.

Taxis: con placas terminadas en 5. Horario de 6:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

Los taxistas están autorizados para circular sin pasajeros el día de pico y placa única y exclusivamente para reparación o mantenimiento del vehículo. Para ello, el conductor debe instalar un aviso con letra clara y tamaño visible, en la parte trasera del automotor, en el que se comunique que se dirige a estas actividades.

Los taxis también tienen pico y placa teniendo en cuenta el último dígito de la matrícula. - Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

De acuerdo con la secretaria encargada de Movilidad de la Alcaldía de Medellín, Carolina Chaparro Piedrahíta, en la ciudad se implementarán operativos de control con el cuerpo de agentes de tránsito en lugares estratégicos de la ciudad para hacer regir el pico y placa.

“Incumplir da lugar a sanciones pecuniarias y a la inmovilización del vehículo. Llamamos a la ciudadanía a acatar las normas de tránsito y las indicaciones de nuestro cuerpo de agentes de tránsito”, señaló la funcionaria de la administración distrital.

Esta multa es de $580.000, no solo por circular en las carreteras que no están habilitadas, sino por rodar con los automotores el día que no corresponde.

Destacan también que los automotores que utilicen gas combustible en alguna de las tipologías establecidas por la Ley 2128 de 2021 estarán exentos y deberán contar con inscripción previa, con excepción de aquellos que usan este combustible de fábrica.

Vías que tienen cambios

1) Medellín: sistema vial del río y avenida 33, desde el río hasta su conexión con Las Palmas; avenida Las Palmas; La Iguaná; autopista sur; avenida regional; avenida occidental, y calzada oriente-occidente.

2) Caldas: carrera 50 desde la calle 107 sur hasta la Y de primavera; carrera 45 (ruta nacional 60-la variante) en el área de jurisdicción de Caldas, y calle 134 sur, entre las carreras 45 y 50.

Quienes incumplan la misma deberán pagar una sanción de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. - Foto: Getty Images / Bruce Yuanyue Bi

3) La Estrella: carrera 50 (antigua vía a Caldas); carrera 48 (variante a Caldas), y la calle 100 sur, entre las carreras 50 y 48.

4) Sabaneta: avenida regional sur, en su jurisdicción.

5) Envigado: sistema vial del río (regional); doble calzada Las Palmas, jurisdicción del municipio de Envigado; transversal de la montaña desde la vereda el Escobero hacia el oriente; Loma del Escobero, en el tramo comprendido desde la calle 36D sur n.° 22-200 (intersección de la transversal de la montaña con la loma del Escobero) hacia el oriente.

6) Bello: autopista Medellín-Bogotá; avenida regional, y autopista norte, desde la glorieta Niquía hasta límites con Copacabana.

7) Copacabana: autopista norte y autopista Medellín-Bogotá.

8) Girardota: autopista norte y vía antigua al Hatillo.

9) Barbosa: los empalmes con doble calzada Barbosa-Hatillo.

10) Itagüí: autopista sur.